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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:28

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы":) покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют

на курсы не влияют, но из банков они вынесли весь залежавшийся 96й. Я вижу в этом позитив для нас.

Не вірю! Поки не побачу як грінкевича на фото з 96 роком гребуть дбр чи фбр))) чи їм подібних суддів,слідчих чи інших шановних які міряють свої потуги лише товщиною пачки
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:29

  Investor_K написав:Як на мене, то карусель уже стоп.
Рік тому 1 конверт давав 8-9 кгрн. А зараз 500 грн, якщо пощастить. Це несерйозно. Не по діловому. Краще мати постійну роботу та дохід.

Якщо 20 к це добре,то ще встигаєте записатися добровольцем
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:41

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(

Так быстро или задавали много лишних вопросов? :wink: У меня Аккорд спросил с десяток. А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.

Те же вопросы которые были при заполнении анкеты в прошлом году, когда стал клиентом Аккорд, ничего нового, единственное рассказала что система автоматом умножает месячный доход на 12 и эта сумма считается максимальной суммой пополнения в месяц, в отделении мне об этом не сказали.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:50

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:Білий долар потроху вимивається
бiлий? - куди??!


Я впевнений ви не думаєте, що весь $ купують пересічні, щоб покласти під матрас.
Є величезна грошова маса, яка їде закордон, на придбання різних товарів.
Наприклад, люди, які гоняють авто чи возять техніку з Польщі, вони вивозять $,
Впевнений їх оберти значні, а закордоном нема кольорової діференціаціі $, тому їм на руку купити тут принагоді дешевше.
ІМХО не претендую на істину
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:02

  ukr0014959 написав:Наприклад, люди, які гоняють авто чи возять техніку з Польщі, вони вивозять $,
Впевнений їх оберти значні, а закордоном нема кольорової діференціаціі $, тому їм на руку купити тут принагоді дешевше.

Пару месяцев назад тут упоминали, что польские партнёры уже тоже просили с ними расчитываться долларами не старше 2000 года. Так что может по цвету и нет, а вот по году...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:10

  ukr0014959 написав:Зробив 12 банків в цьому місяці і усі крім Привата віддали синіми. Навіть Рояль сьогодні шокував. Маю два висновки
Курси зрівнюються, карусель стоп
Білий долар потроху вимивається

В этом месяце везде синий получал кроме Агриколы но там шикарный 2006, а 96 давно не видел но уверен что он есть в акорде. Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
Plt
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:31

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Plt написав:Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
Смотрю обменники - принимают по 38,35 - 38,40. У банков по карусели курсы начинаются 38,35 и выше... Карусель не то что скрипит, она просто начала крутится в др. сторону :shock:
Получается сегодня сдаём по 38,35 и ждёмс по 38 и ниже когда зажгут огни банки))
Но думаю что в этом месяце остановимся в районе 38,10 - 38,20.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:36

  Игорь Алексеевич написав:
  Plt написав:Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
Смотрю обменники - принимают по 38,35 - 38,40. У банков по карусели курсы начинаются 38,35 и выше... Карусель не то что скрипит, она просто начала крутится в др. сторону :shock:
Получается сегодня сдаём по 38,35 и ждёмс по 38 и ниже когда зажгут огни банки))

карусель теперь работает на лаге роста ЧР и курсов банка. Зато при быстром росте на 1-2 грн треть таблицы какое-то время приносит 800-1000 грн. Надо ждать дна, откупаться, и потом ждать пиков.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:42

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Надо ждать дна, откупаться, и потом ждать пиков.
Конец декабря и начало января было время грн., т.к конец года и надо бюджетам освободиться от бумаги. грн. пошла на счета юриков и они как положено сразу в валюту. Сейчас таких пиков ждать? Пока на рынке всё стабильно... Вижу до середины февраля - 38,20 на постоянной основе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:46

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас таких пиков ждать? Пока на рынке всё стабильно...
да когда угодно, пики на 100% рукотворные. Их делают узкий круг лиц, чтобы слить валюту дорого и потом откупить дешево. Думаете они перестанут этим заниматься?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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