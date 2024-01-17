Додано: Сер 17 січ, 2024 21:55

flysoulfly написав: по 39.20-39,30 ВСЕ сидели весь день "нету гривны" по 39.20-39,30 ВСЕ сидели весь день "нету гривны"

flysoulfly написав: vitaliiangel написав:

пролюбил, пока бегал по укргазам вырывая у них валюту. пролюбил, пока бегал по укргазам вырывая у них валюту. вот это реально! половину всего времени тоже тупо забрали пустые неоднократные дубли заходов в отделения с очередями к кассам без нормальных баксов вот это реально! половину всего времени тоже тупо забрали пустые неоднократные дубли заходов в отделения с очередями к кассам без нормальных баксов

ну в Киеве стояли очереди за валютой, по 39,35 у меня взяли как белые так и синие. Купюрами не перебирали, поштучно не рассматривали (а было много), обменка знала через час она это всё продаст.я ж и говорю надо скупиться на дне и тихо ждать пика сидя в валюте. На дне в любом банке есть синие. Народ активно покупает валюту только когда она растёт. По 37,50 валюта никому не нужна, по 39,45 - очередь.