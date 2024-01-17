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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 21:47
vitaliiangel написав:
при быстром росте на 1-2 грн треть таблицы какое-то время приносит 800-1000 грн. Надо ждать дна, откупаться, и потом ждать пиков.
в теории звучит красиво, но...
кто знал , что, например, последний пик (локальный? годовой???
) уже пройден 29-30 декабря?? И с той стремительной скоростью предновогоднего роста курса можно было слиться 29-30го и не успеть откупиться в тормозящих онлайн-программах (аншлаг+выходные+конец банкогода+лимиты переводов), а 1 января увидеть на онлайн-продажах курсы выше курсов слива
Без инсайда рисковать - ну такое. Рост мог и до сейчас продолжаться, брали сейчас бы по 40,50+
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 17 січ, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:48
Игорь Алексеевич написав: Plt написав:
Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
Смотрю обменники - принимают по 38,35 - 38,40. У банков по карусели курсы начинаются 38,35 и выше... Карусель не то что скрипит, она просто начала крутится в др. сторону
Получается сегодня сдаём по 38,35 и ждёмс по 38 и ниже когда зажгут огни банки))
Но думаю что в этом месяце остановимся в районе 38,10 - 38,20.
Я успел когда зазор был около 1 грн , заканчивал в раене 2 круга по 50 копеек осталось эти 3 банка но пока в ожидании, сейчас нет смысла движений ждать пока зазор появится. Но так интересно наблюдать обменики так скидывают а банки практически на месте )
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:48
flysoulfly написав:
кто знал , что, например, последний пик (локальный? годовой??? ) уже пройден 29-30 декабря??
7.01 был новый пик 39,45 по Киеву. Понять где пик невозможно, даже валютчики не знают, хотя видят объемы продаж. Но к этому надо стремиться.
Я часть валюты слил 39,35 часть по 39,21 и 2 дня назад последнее по 38,75. Главный пик не поймал, а точнее пролюбил, пока бегал по укргазам вырывая у них валюту.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 січ, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:52
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
кто знал , что, например, последний пик (локальный? годовой??? ) уже пройден 29-30 декабря??
7.01 был новый пик 39,45 по Киеву.
7го голяк был, а не пик...
по 39.20-39,30 ВСЕ сидели весь день "нету гривны"
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:53
обычно 25 декабря - 15 января время скачков курса, т.к. грн на рынок из бюджетов всех городов. в этом году в последние дни, т.к. банки не уходили на выходные и праздники. а то всегда банки, биржа и юрики начинали работать после 10 января в нормальном ритме.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:55
vitaliiangel написав:
пролюбил, пока бегал по укргазам вырывая у них валюту.
вот это реально! половину всего времени тоже тупо забрали пустые неоднократные дубли заходов в отделения с очередями к кассам без нормальных баксов
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:55
flysoulfly написав:
по 39.20-39,30 ВСЕ сидели весь день "нету гривны"
ну в Киеве стояли очереди за валютой, по 39,35 у меня взяли как белые так и синие. Купюрами не перебирали, поштучно не рассматривали (а было много), обменка знала через час она это всё продаст.
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
пролюбил, пока бегал по укргазам вырывая у них валюту.
вот это реально! половину всего времени тоже тупо забрали пустые неоднократные дубли заходов в отделения с очередями к кассам без нормальных баксов
я ж и говорю надо скупиться на дне и тихо ждать пика сидя в валюте. На дне в любом банке есть синие. Народ активно покупает валюту только когда она растёт. По 37,50 валюта никому не нужна, по 39,45 - очередь.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:59
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас таких пиков ждать?
да когда угодно,
пики на 100% рукотворные. Их делают узкий круг лиц, чтобы слить валюту дорого и потом откупить дешево
+100500
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Додано: Сер 17 січ, 2024 22:07
vitaliiangel написав:
я ж и говорю надо скупиться на дне
тю... на дне.
Ну ОК. На какой цифре дно сейчас? На прошлой неделе в четверг-пятницу казалось: дно!, межбанк от 38 вверх отскакивал.
Оказалось, показалось
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Додано: Сер 17 січ, 2024 22:10
vitaliiangel написав:
я ж и говорю надо скупиться на дне и тихо ждать пика сидя в валюте. На дне в любом банке есть синие. Народ активно покупает валюту только когда она растёт.
Странная идея про синие. На недавнем дне (когда НБУ курс так отпустил, что он вниз улетел) Приват мне предлагал выдачу исключительно отборным мотлохом. Мотивировал тем, что валюту сейчас больше приносят, а не забирают, поэтому, поскольку курс покупки самый низкий среди банков, то сносят весь мотлох. А вот на пике его из касс выкупили и сейчас стал, говорят, из подкрепа чуть-чуть появляться синий. Правда, за три недели периодических попыток мне его застать так и не удалось.
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 17 січ, 2024 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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