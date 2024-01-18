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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 583584585586>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:10

  vitaliiangel написав: На дне в любом банке есть синие.
ніт :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:12

  moveton написав: На дне (когда НБУ курс так отпустил, что он вниз улетел) Приват мне предлагал выдачу исключительно отборным мотлохом.
А мне - Сенс и Укрэксим :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:17

  moveton написав:Приват мне предлагал выдачу исключительно отборным мотлохом. Мотивировал тем, что валюту сейчас больше приносят, а не забирают, поэтому, поскольку курс покупки самый низкий среди банков, то сносят весь мотлох. А вот на пике его из касс выкупили и сейчас стал, говорят, из подкрепа чуть-чуть появляться синий. Правда, за три недели периодических попыток мне его застать так и не удалось.
я с приватом в эти игры не играю, это не банк, а вокзал. Туда действительно сливают отборный мусор, потому что среди миллиона клиентов достаточно идиотов его выкупать. 50% населения - клиенты привата, которые про другие банки не слышали. Похожая картина в Ощаде, но на Хрещатике мне удавалось всегда снимать новенькие купюры. Наверное туда ходит местная элита и то отделение подкрепляют хорошими.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:я с приватом в эти игры не играю, это не банк, а вокзал.
У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:27

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:я с приватом в эти игры не играю, это не банк, а вокзал.
У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.

есть такая тема, синие есть,, но по 300 баксов на пайку, остальное можете заказать через день, тоже будет 200-300 а может и нет)
в итоге по факту в кассе 10% серых, но ими отгоняется вся толпа и выдается синь 90% кому нужно
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:31

  Игорь Алексеевич написав:У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.

Может и есть, где синие. Но я несколько в ноябре-декабре прошлого года перебрал - везде одна и та же картина. А за полгода-год до того в них же выдавали исключительно синий. Кассиры те же.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:52

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.

Может и есть, где синие. Но я несколько в ноябре-декабре прошлого года перебрал - везде одна и та же картина. А за полгода-год до того в них же выдавали исключительно синий. Кассиры те же.


Ну такоє, в січні в перших числах, в приватє по замовленю забрав синіми.
А от січневу пайку, забирав два дні назад, в касі на замовлення були сині, але я не замовляв тому видали якісним 2006, курс на сдачу в той день був абсолютно однаковим.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 23:00

Курс до кінця п'ятниці

Хто вирішив скупляти по 38 у п'ятницю? Коли будуть продавати по 38,50? Декілька років тому люди сперечалися щодо курсу біткоіна, вже переходимо на дрібязок по кишенях рахувати)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 23:07

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:я ж и говорю надо скупиться на дне
тю... на дне.
Ну ОК. На какой цифре дно сейчас? На прошлой неделе в четверг-пятницу казалось: дно!, межбанк от 38 вверх отскакивал.
Оказалось, показалось :(

дно это когда 2-3 дня не растёт и не падает. А лучше неделю. имхо январское дно будет в районе 37,70-38,0 а февральское может и того ниже.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:35

sens Я бачив відео коли вони підкупляли працівника ДБР так у них на столі лежали кучи баксів, судячи з фарби там були і сині і білі :mrgreen:
https://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_post ... 59034.html
якщо таке дозволено тут викладувати
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