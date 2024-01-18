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moveton написав:Приват мне предлагал выдачу исключительно отборным мотлохом. Мотивировал тем, что валюту сейчас больше приносят, а не забирают, поэтому, поскольку курс покупки самый низкий среди банков, то сносят весь мотлох. А вот на пике его из касс выкупили и сейчас стал, говорят, из подкрепа чуть-чуть появляться синий. Правда, за три недели периодических попыток мне его застать так и не удалось.
я с приватом в эти игры не играю, это не банк, а вокзал. Туда действительно сливают отборный мусор, потому что среди миллиона клиентов достаточно идиотов его выкупать. 50% населения - клиенты привата, которые про другие банки не слышали. Похожая картина в Ощаде, но на Хрещатике мне удавалось всегда снимать новенькие купюры. Наверное туда ходит местная элита и то отделение подкрепляют хорошими.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 22:22, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:я с приватом в эти игры не играю, это не банк, а вокзал.
У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.
vitaliiangel написав:я с приватом в эти игры не играю, это не банк, а вокзал.
У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.
есть такая тема, синие есть,, но по 300 баксов на пайку, остальное можете заказать через день, тоже будет 200-300 а может и нет) в итоге по факту в кассе 10% серых, но ими отгоняется вся толпа и выдается синь 90% кому нужно
Игорь Алексеевич написав:У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.
Может и есть, где синие. Но я несколько в ноябре-декабре прошлого года перебрал - везде одна и та же картина. А за полгода-год до того в них же выдавали исключительно синий. Кассиры те же.
Игорь Алексеевич написав:У нас есть отделения привата, когда после заказа практически всегда есть синие. А есть отделения, там по рылу кассира сразу видно, что синие идут на лево. Постоянно только мотлох у неё. Пошла она в отпуск и месяц там были только синие.
Может и есть, где синие. Но я несколько в ноябре-декабре прошлого года перебрал - везде одна и та же картина. А за полгода-год до того в них же выдавали исключительно синий. Кассиры те же.
Ну такоє, в січні в перших числах, в приватє по замовленю забрав синіми. А от січневу пайку, забирав два дні назад, в касі на замовлення були сині, але я не замовляв тому видали якісним 2006, курс на сдачу в той день був абсолютно однаковим.