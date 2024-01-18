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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:58

vitaliiangel Не діяла у нас ринкова економіка, фінанси, інвестиції і не діятиме. НІКОЛИ!!! Тому все що робиться це навіть не хаотично. Броунівському руху є пояснення, фінансовій стратегії нашого кабміну, НБУ, Мінфіна і прочія не буде ніколи! Тому живемо по принципу РАНДОМА (лотерея, розіграш) :evil: 8) :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:49

звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:53

  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:59

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?

думаю :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:07

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?

думаю :D
Вы "на крючке" :mrgreen: , они почуяли льогкую добычу.

Теперь через неделю-две после открытия таких депозитов финмоны присылают вопросы, на которые с их точки зрения правильных ответов у клиента нет - и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .:twisted: Вэлкам ту новая реальность.
flysoulfly
 
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