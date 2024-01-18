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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 586587588589>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:53

  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:59

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?

думаю :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:07

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?

думаю :D
Вы "на крючке" :mrgreen: , они почуяли льогкую добычу.

Теперь через неделю-две после открытия таких депозитов финмоны присылают вопросы, на которые с их точки зрения правильных ответов у клиента нет - и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .:twisted: Вэлкам ту новая реальность.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:07

І я так подумав. Адже у безробітного немає доведених доходів
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:11

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?

думаю :D

Треба брати 25 к уо ) звідки вони таку цифру взяли ?) Здається там ВІП вклад від 75к уо. Чи ви їм за один квартал зробили план по касовим операціям??))
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:13

  Investor_K написав:І я так подумав. Адже у безробітного немає доведених доходів

Доведені витрати = підтвердженому прибутку ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:14

  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%

Согласились на предложение?[/quote]
думаю :D[/quote]Вы "на крючке" :mrgreen: , они почуяли льогкую добычу.

Теперь через неделю-две после открытия таких депозитов финмоны присылают вопросы, на которые с их точки зрения правильных ответов у клиента нет - и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .:twisted: Вэлкам ту новая реальность.[/quote] окрім грошей треба брати копії документів якщо еквівалент або більше 400к грн
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:18

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .

Хіба це так працює? Банк мав би закрити рахунок і кошти віддати клієнту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:19

  sens написав:Треба брати 25 к уо ) звідки вони таку цифру взяли ?) Здається там ВІП вклад від 75к уо. Чи ви їм за один квартал зробили план по касовим операціям??))
я много денег в один банк не завожу, был опыт с приватом у которого в 2014 я забирал крупный долларовый депозит около года. В случае новых валютных ограничений (которые неизбежны при дефиците валюты) будет то же самое. На экране тонна денег, но снять вы их можете, или по 15 капель или гривной по курсу кассы. Потом еще тратить время на финмон. 4% не тот доход чтобы так себя подставлять. Коммерческая недвижимость приносит 8% для сравнения. И финмон её не заблокирует, только судовые исполнители.
  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .

Хіба це так працює? Банк мав би закрити рахунок і кошти віддати клієнту

он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 січ, 2024 15:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:27

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .

Хіба це так працює? Банк мав би закрити рахунок і кошти віддати клієнту
мав би...
Але перевіряється це лише на власному "натурному" експерименті-досвіді :mrgreen:
Хтось на форумі писав, що у його кейсі фінмон дав вказівку залишити депозит аж до закінчення, а потім вже перерахувати на інший банк й відносини перервати.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 18 січ, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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