Согласились на предложение?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 13:53
Додано: Чет 18 січ, 2024 13:59
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:07
Вы "на крючке" , они почуяли льогкую добычу.
Теперь через неделю-две после открытия таких депозитов финмоны присылают вопросы, на которые с их точки зрения правильных ответов у клиента нет - и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке . Вэлкам ту новая реальность.
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:11
Треба брати 25 к уо ) звідки вони таку цифру взяли ?) Здається там ВІП вклад від 75к уо. Чи ви їм за один квартал зробили план по касовим операціям??))
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:13
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:14
Согласились на предложение?[/quote]
думаю [/quote]Вы "на крючке" , они почуяли льогкую добычу.
Теперь через неделю-две после открытия таких депозитов финмоны присылают вопросы, на которые с их точки зрения правильных ответов у клиента нет - и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке . Вэлкам ту новая реальность.[/quote] окрім грошей треба брати копії документів якщо еквівалент або більше 400к грн
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:18
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:19
я много денег в один банк не завожу, был опыт с приватом у которого в 2014 я забирал крупный долларовый депозит около года. В случае новых валютных ограничений (которые неизбежны при дефиците валюты) будет то же самое. На экране тонна денег, но снять вы их можете, или по 15 капель или гривной по курсу кассы. Потом еще тратить время на финмон. 4% не тот доход чтобы так себя подставлять. Коммерческая недвижимость приносит 8% для сравнения. И финмон её не заблокирует, только судовые исполнители.
он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 січ, 2024 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:27
мав би...
Але перевіряється це лише на власному "натурному" експерименті-досвіді
Хтось на форумі писав, що у його кейсі фінмон дав вказівку залишити депозит аж до закінчення, а потім вже перерахувати на інший банк й відносини перервати.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 18 січ, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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