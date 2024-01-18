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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:в один банк не завожу
був вже досвід в банку КИЇВ - виводили на рахунок в УКРЕКСІМБАНК
не валюта
я цілком підтримую твердження що за гривню можна знова купляти валюту коли курс декілька днів буде показувати стабільність і в ідеалі позитивні новини від Мінфіну .
Стосовно великих сум банк Ощад і вклад гнучкий ніколи не забуду
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:32

sens я влетал с фидо банком и банком хрещатик, к счастью суммы были около 200тыс без их превышения. Потерял только % за месяц ВА. С втб я снял 400тыс за неделю до ВА, но вроде всем всё вернули.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 січ, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:4% не тот доход чтобы так себя подставлять. Коммерческая недвижимость приносит 8% для сравнения. И финмон её не заблокирует, только судовые исполнители.

Є десь управляшки комерції, які гарантують стабільні 8%?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:34

  vitaliiangel написав:
  sens написав: Чи ви їм за один квартал зробили план по касовим операціям??))
я много денег в один банк не завожу

В случае новых валютных ограничений (которые неизбежны
  flysoulfly написав:и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .


он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.

Примерно половина финмонов именно так и действуют: принимают сквиртильон, а блокируют папізже
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.

Це як? Доки гроші не на рахунку, то клієнт не клієнт і нічого його моніторити. Питання в тому наскільки швидкий моніторинг: заблокують за секунду чи через кілька днів..
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:37

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:4% не тот доход чтобы так себя подставлять. Коммерческая недвижимость приносит 8% для сравнения. И финмон её не заблокирует, только судовые исполнители.

Є десь управляшки комерції, які гарантують стабільні 8%?

что значит гарантируют? тут мозги нужны. Два одинаковых ларька, один на остановке на Киев, другой на остановке из Киева, расстояние между ними 30-50 метров. Аренда отличается в 3 раза. Когда едут на Киев ничего кроме кофе с булочкой не покупают, а приехавшим из киева уже можно хлеб, пиццу, мороженое/ пироженое продать. Соответственно и рента разная. Вишенка на торт, хозяин сдаёт только 2 ларька вместе, потому что тот что на Киев отдельно он в жизни не сдаст, там продажи с трудом перекрывают зарплату продавца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 січ, 2024 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:40

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:что значит гарантируют? тут мозги нужны.

Ну от депозит гарантує %, ОВДП гарантує %... Я думав, що ви знаєте якісь управляючі компанії, які гарантують 8%...
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:42

  Дюрі-бачі написав:Я думав, що ви знаєте якісь управляючі компанії, які гарантують 8%...
как вы себе это представляете? допустим они найдут помещение арендуемое с доходностью 9% , вы его купите и 1% будете оставлять УК. Потом ставки упадут и помещение станет приносить 7%, компания что из своих вам будет доплачивать 1%? Так она разорвёт с вами договор и всё. Ни один бизнес не может работать в минус. Даже страховые компании имеют честные способы налюбить клента.

с недвижимостью риски очевидные, а с депозитами/овгз нет. Вот и вся разница.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 січ, 2024 16:04, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:49

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Как и вклады на сберкнижке. Все эти "гарантии" работают до какого-то момента
Забув ... ці кошти навіть неможливо повернути . Якщо в Україні будуть порушені ваші права їх можливо захистити в суді - це не безкоштовно , спочатку сплатити судовий збір і додатково гонорар юристу , далі немає гарантії .

Є також досвід , коли по однаковим справам тільки з різними ПІБ , РНОКПП і особистими даними отримаємо на виході різні РІШЕННЯ .

Нажаль в Україні суди мають безкінечну практику ....
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:С втб я снял 400тыс за неделю до ВА


у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні
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