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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:23

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.

Це як? Доки гроші не на рахунку, то клієнт не клієнт і нічого його моніторити. Питання в тому наскільки швидкий моніторинг: заблокують за секунду чи через кілька днів..

в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:26

  sens написав:
  vitaliiangel написав:С втб я снял 400тыс за неделю до ВА


у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні

Що Вам заважає добровільно подати деклаоацію на свйті НАЗК?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП

Оффтоп: і як ви пропонуєте роботягам виживати за 3 тис. грн. в місяць? І за 7 їм важко. Хоча ФОПи і конвертозарплатники будуть раді.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:32

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП

Оффтоп: і як ви пропонуєте роботягам виживати за 3 тис. грн. в місяць? І за 7 їм важко. Хоча ФОПи і конвертозарплатники будуть раді.

Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:34

  Investor_K написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:С втб я снял 400тыс за неделю до ВА


у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні

Що Вам заважає добровільно подати деклаоацію на свйті НАЗК?

А ви самі вже подали і поясніть тоді нам чому ви це зробили чи не зробили ще !!!
sens
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