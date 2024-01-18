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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:23
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.
Це як? Доки гроші не на рахунку, то клієнт не клієнт і нічого його моніторити. Питання в тому наскільки швидкий моніторинг: заблокують за секунду чи через кілька днів..
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:26
sens написав: vitaliiangel написав:
С втб я снял 400тыс за неделю до ВА
у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні
Що Вам заважає добровільно подати деклаоацію на свйті НАЗК?
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Investor_K
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:28
sens написав:
мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП
Оффтоп: і як ви пропонуєте роботягам виживати за 3 тис. грн. в місяць? І за 7 їм важко. Хоча ФОПи і конвертозарплатники будуть раді.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:32
Дюрі-бачі написав: sens написав:
мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП
Оффтоп: і як ви пропонуєте роботягам виживати за 3 тис. грн. в місяць? І за 7 їм важко. Хоча ФОПи і конвертозарплатники будуть раді.
Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.
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sens
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:34
Investor_K написав: sens написав: vitaliiangel написав:
С втб я снял 400тыс за неделю до ВА
у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні
Що Вам заважає добровільно подати деклаоацію на свйті НАЗК?
А ви самі вже подали і поясніть тоді нам чому ви це зробили чи не зробили ще !!!
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sens
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:57
sens написав:
Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.
З цим годен. Але, нажаль, в нас не хватає коштів навіть щоб платити ці мізерні пенсії і так і буде, поки наші відрахування в ЄСВ не дозволять перераховувати в якийсь нормальний пенсійний фонд в США чи Швейцарії...
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:13
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.
З цим годен. Але, нажаль, в нас не хватає коштів навіть щоб платити ці мізерні пенсії і так і буде, поки наші відрахування в ЄСВ не дозволять перераховувати в якийсь нормальний пенсійний фонд в США чи Швейцарії...
Не згоден стосовно грошей. Навіть якщо взяти що військовий стан - реальні потреби в середині держави не вирішують,тому що бояться відповідальності. Гроші є -треба оцінювати ризики і відокремлювати баласт,далі перерозподіляти кошти і обмежити оклади та виплати однією сумою,максимальною планкою. Не треба платити директорам Укрнафти, Укрзалізниці і іншим держдепам мільйонні зарплати. В чому необхідність платити надбавки детективам,прокурорам,слідчим більше за військовий стан?? Чи треба зняти рожеві окуляри і вирішити питання щоб ресурс якій мобілізують мав вже при житті законом прописані привілеї,так само надати пільгові умови щоб таксисти,барбершопери та інші були в змозі платити податки. Є багато чого щоб можна було покращити ...
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