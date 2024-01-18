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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:23

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:он не должен их принимать если клиент вызывает подозрение. А принять и заблокировать это рейдерство.

Це як? Доки гроші не на рахунку, то клієнт не клієнт і нічого його моніторити. Питання в тому наскільки швидкий моніторинг: заблокують за секунду чи через кілька днів..

в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:26

  sens написав:
  vitaliiangel написав:С втб я снял 400тыс за неделю до ВА


у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні

Що Вам заважає добровільно подати деклаоацію на свйті НАЗК?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП

Оффтоп: і як ви пропонуєте роботягам виживати за 3 тис. грн. в місяць? І за 7 їм важко. Хоча ФОПи і конвертозарплатники будуть раді.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:32

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП

Оффтоп: і як ви пропонуєте роботягам виживати за 3 тис. грн. в місяць? І за 7 їм важко. Хоча ФОПи і конвертозарплатники будуть раді.

Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:34

  Investor_K написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:С втб я снял 400тыс за неделю до ВА


у мене там були переведені свіфти з БМбанку , також додатково мав на собі відчути як бути кредитором і очікувати на сплату . Доречі , акцептовані вимоги , також являються офіційним джерелом . Але є термін .
У нас тільки публічні особи можуть в декларації мати мільйони готівки , тисячи біткоїнів на гаманці , але тільки ЗП на картковом рахунку в банку .
Ваважаю що фінмон повинен дорівнювати не менше гарантованій сумі Фондом , так само і мінімальні пенсії повинні дорівнювати мінімальній ЗП , але в Державі Чудес логічні пояснення речі не сумісні

Що Вам заважає добровільно подати деклаоацію на свйті НАЗК?

А ви самі вже подали і поясніть тоді нам чому ви це зробили чи не зробили ще !!!
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.

З цим годен. Але, нажаль, в нас не хватає коштів навіть щоб платити ці мізерні пенсії і так і буде, поки наші відрахування в ЄСВ не дозволять перераховувати в якийсь нормальний пенсійний фонд в США чи Швейцарії...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:13

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Якщо важко,не треба читати по діагоналі, міркування було що мінімум повинен бути однаковий - фізособу яка заробила на пенсію фактично зневажають коли треба в суді свої права відстоювати,а у кого немає грошей і часу тільки чекати і терпіти,це зневажливе відношення до своїх людей.

З цим годен. Але, нажаль, в нас не хватає коштів навіть щоб платити ці мізерні пенсії і так і буде, поки наші відрахування в ЄСВ не дозволять перераховувати в якийсь нормальний пенсійний фонд в США чи Швейцарії...

Не згоден стосовно грошей. Навіть якщо взяти що військовий стан - реальні потреби в середині держави не вирішують,тому що бояться відповідальності. Гроші є -треба оцінювати ризики і відокремлювати баласт,далі перерозподіляти кошти і обмежити оклади та виплати однією сумою,максимальною планкою. Не треба платити директорам Укрнафти, Укрзалізниці і іншим держдепам мільйонні зарплати. В чому необхідність платити надбавки детективам,прокурорам,слідчим більше за військовий стан?? Чи треба зняти рожеві окуляри і вирішити питання щоб ресурс якій мобілізують мав вже при житті законом прописані привілеї,так само надати пільгові умови щоб таксисти,барбершопери та інші були в змозі платити податки. Є багато чого щоб можна було покращити ...
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:44

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:звонили с кредит-вест предлагали депозит 25куе под 4%
Вы "на крючке" :mrgreen: , они почуяли льогкую добычу.

Теперь через неделю-две после открытия таких депозитов финмоны присылают вопросы, на которые с их точки зрения правильных ответов у клиента нет - и на будущее с депозита блокируются любые выплаты . Депозит остается в банке .:twisted: Вэлкам ту новая реальность.


Финмон работает не только на вход, а и на получение, вот вам свежак
https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/351232/
Хранение таких сумм в валюте это экстрим и банка не самая надежная, к тому же выносить такую сумму это 10 рабочих дней по 2700, короче ВА, мотлох, финмон не думаю 4% стоят того. Если отказ в обслуживании то считай та же самая ВА, все по курсу НБУ вернут
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:28

  vitaliiangel написав:
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
:shock: 50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла" :?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:35

  flysoulfly написав:50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла"
типа да, они меня оценили в 50 тыс
vitaliiangel
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