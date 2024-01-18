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flysoulfly написав:а реально, я вот не понимаю их алгоритм: что им даст инфа про наличие/отсутствие у подозреваемого именно недвиги ?
Недвижимость это якорь, т.е. че нибудь натворить и убежать с недвижимостью не выйдет. Типа получить от кого-то преступные деньги и через их банк обналичить. Если финмон эту операцию прощелкает банку ещё прилетит штраф. Гайки реально закручивают. Были времена (2016- 2018) когда я 10куе снимал, сдавал, а потом снова клал на счёт, так несколько раз вподряд, вообще никаких вопросов.
flysoulfly написав:а реально, я вот не понимаю их алгоритм: что им даст инфа про наличие/отсутствие у подозреваемого именно недвиги ?
Недвижимость это якорь, т.е. че нибудь натворить и убежать с недвижимостью не выйдет. Типа получить от кого-то преступные деньги и через их банк обналичить. Если финмон эту операцию прощелкает банку ещё прилетит штраф
т.е. преступные деньги обналичивают через банк люди без недвиги? - такая логика? б^®... я в параллельной вселенной жил
flysoulfly написав:т.е. преступные деньги обналичивают через банк люди без недвиги? - такая логика?
это модель логики банка. человеку, которому есть что терять, в преступном мире делать нечего. Я с ней согласен, с оговоркой, что речь тут идёт о серьёзных преступлениях. А не случайной пьяной драке или дтп с летальным исходом.
flysoulfly написав:т.е. преступные деньги обналичивают через банк люди без недвиги? - такая логика?
это модель логики банка. человеку, которому есть что терять, в преступном мире делать нечего. Я с ней согласен, с оговоркой, что речь тут идёт о серьёзных преступлениях. А не случайной пьяной драке или дтп с летальным исходом.
ну какая драка?? чаще всего никак не связанных с реальным КРИМИНАЛОМ обычных людей блочат за всякие переводы реально копеешных сумм. Статистически, минимум у половины из них, наверняка есть недвига - и какой был смысл банку в узнавании именно информации про недвигу?