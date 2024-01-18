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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 589590591592>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла"
типа да, они меня оценили в 50 тыс
а реально, я вот не понимаю их алгоритм: что им даст инфа про наличие/отсутствие у подозреваемого именно недвиги ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54

  flysoulfly написав:а реально, я вот не понимаю их алгоритм: что им даст инфа про наличие/отсутствие у подозреваемого именно недвиги ?
Недвижимость это якорь, т.е. че нибудь натворить и убежать с недвижимостью не выйдет. Типа получить от кого-то преступные деньги и через их банк обналичить. Если финмон эту операцию прощелкает банку ещё прилетит штраф. Гайки реально закручивают. Были времена (2016- 2018) когда я 10куе снимал, сдавал, а потом снова клал на счёт, так несколько раз вподряд, вообще никаких вопросов.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:04

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:а реально, я вот не понимаю их алгоритм: что им даст инфа про наличие/отсутствие у подозреваемого именно недвиги ?
Недвижимость это якорь, т.е. че нибудь натворить и убежать с недвижимостью не выйдет. Типа получить от кого-то преступные деньги и через их банк обналичить. Если финмон эту операцию прощелкает банку ещё прилетит штраф

т.е. преступные деньги обналичивают через банк люди без недвиги? - такая логика? :shock: :shock: :mrgreen:
б^®... я в параллельной вселенной жил
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:14

  flysoulfly написав:т.е. преступные деньги обналичивают через банк люди без недвиги? - такая логика?
это модель логики банка. человеку, которому есть что терять, в преступном мире делать нечего. Я с ней согласен, с оговоркой, что речь тут идёт о серьёзных преступлениях. А не случайной пьяной драке или дтп с летальным исходом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:17

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла"
типа да, они меня оценили в 50 тыс

там слуги урода хотят постричь богатых... ну, тех, у которых доходы в месяц больше 20 тыс. грн :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:19

  maniachello написав:там слуги урода хотят постричь богатых... ну, тех, у которых доходы в месяц больше 20 тыс. грн
в Киеве большинство получает 20+ ну значит они богатые.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:23

  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:там слуги урода хотят постричь богатых... ну, тех, у которых доходы в месяц больше 20 тыс. грн
в Киеве большинство получает 20+ ну значит они богатые.

20 000/38,5 = 520 долл.
ну, ОК... :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:23

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:т.е. преступные деньги обналичивают через банк люди без недвиги? - такая логика?
это модель логики банка. человеку, которому есть что терять, в преступном мире делать нечего. Я с ней согласен, с оговоркой, что речь тут идёт о серьёзных преступлениях. А не случайной пьяной драке или дтп с летальным исходом.

ну какая драка?? чаще всего никак не связанных с реальным КРИМИНАЛОМ обычных людей блочат за всякие переводы реально копеешных сумм. Статистически, минимум у половины из них, наверняка есть недвига - и какой был смысл банку в узнавании именно информации про недвигу?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:32

  flysoulfly написав:и какой был смысл банку в узнавании именно информации про недвигу?
своё имхо я сказал, может Сибарит дополнит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Дюрі-бачі написав:Але, нажаль, в нас не хватає коштів навіть щоб платити ці мізерні пенсії


З чого ви це взяли?
Є кошти навіть на таке:
З держбюджету виділять 8 млн грн на моніторинг новин про Зеленського, його дружину, Єрмака
https://detector.media/infospace/articl ... aluzhnogo/
V2
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Чет 18 січ, 2024 20:22
vitaliiangel

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