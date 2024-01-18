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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:13

V2 yну ок, розділіть їх між пенсіонерами і ті отримають аж +7 коп. А от щоб підняти мінімальні пенсії до рівня мінімальної зарплати потрібно +1 млрд. $ в місяць, які нам не особливо дають
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:24

  V2 написав:З чого ви це взяли?
Є кошти навіть на таке:
З держбюджету виділять 8 млн грн на моніторинг новин про Зеленського, його дружину, Єрмака
https://detector.media/infospace/articl ... aluzhnogo/

А що в цьому поганого?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:28

unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!
V2
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sens

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