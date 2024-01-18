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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:13
V2 yну ок, розділіть їх між пенсіонерами і ті отримають аж +7 коп. А от щоб підняти мінімальні пенсії до рівня мінімальної зарплати потрібно +1 млрд. $ в місяць, які нам не особливо дають
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:24
А що в цьому поганого?
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:28
unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!
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