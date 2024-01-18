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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2024 22:13
V2 yну ок, розділіть їх між пенсіонерами і ті отримають аж +7 коп. А от щоб підняти мінімальні пенсії до рівня мінімальної зарплати потрібно +1 млрд. $ в місяць, які нам не особливо дають
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Додано: Чет 18 січ, 2024 22:24
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Додано: Чет 18 січ, 2024 22:28
unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:45
V2 написав:unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!
Наша проблема у тому, що ми довіряємо усіляким помийкам, які підігрують кацапам в інформаційній війні. Ви читали сам тендер? Чи просто допомагаєте кидати гівно на вентилятор?
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Чет 18 січ, 2024 22:16
sens
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