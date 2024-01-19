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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:13

V2 yну ок, розділіть їх між пенсіонерами і ті отримають аж +7 коп. А от щоб підняти мінімальні пенсії до рівня мінімальної зарплати потрібно +1 млрд. $ в місяць, які нам не особливо дають
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:24

  V2 написав:З чого ви це взяли?
Є кошти навіть на таке:
З держбюджету виділять 8 млн грн на моніторинг новин про Зеленського, його дружину, Єрмака
https://detector.media/infospace/articl ... aluzhnogo/

А що в цьому поганого?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:28

unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:45

  V2 написав:unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!

Наша проблема у тому, що ми довіряємо усіляким помийкам, які підігрують кацапам в інформаційній війні. Ви читали сам тендер? Чи просто допомагаєте кидати гівно на вентилятор?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:26

  Дюрі-бачі написав:V2 yну ок, розділіть їх між пенсіонерами і ті отримають аж +7 коп. А от щоб підняти мінімальні пенсії до рівня мінімальної зарплати потрібно +1 млрд. $ в місяць, які нам не особливо дають

логично... пусть крадут... это ж пенсионерам всё равно не поможет
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:29

  1finanсier написав:
  V2 написав:unicdima
Фінансувати з бюджету, хто що сказав про свою дружину - безперечно, це першочергові трати під час війни!

Наша проблема у тому, що ми довіряємо усіляким помийкам, які підігрують кацапам в інформаційній війні. Ви читали сам тендер? Чи просто допомагаєте кидати гівно на вентилятор?

Я прошу прощения, что вмешиваюсь... а Вы читали?
Особенно интересен Додаток 5 документа "ТД зі змінами"
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:49

Депозит 200к

Зараз достатньо варіантів щоб онлайн розмістити вільну гривню на валютні вклади . Десь рік тому в грудні 2022р було дуже цікаво і прибутково,ось в березні і квітні були зовсім інші почуття, фактично вийшло як депозит з нульовою ставкою,хоча б мали можливість отримати звісно новий емісійний долар. Влітку банки на місцях почали віддавати трофейні долари 96 року зразка. Це я до того що і депозит краще відкрити коли курс буде найближчим до рівня кінця листопада 2023 тому можна потримати гривню на ощадних вкладах чи картках з підвищеним відсотком або відкрити на 3 чи 7 днів,так щоб гривня трохи помаринувалась . Однозначно якщо кошти на рахунках, краще вільний доступ.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:53

  sens написав:Однозначно якщо кошти на рахунках, краще вільний доступ.
вот вам кейс, один мой друг в ноябре декабре понаоткрывал депозитов 200 "много много" (больше 10). А если бы слился по 39,40 можно было бы заработать гораздо больше. Но низя депо неразрывные, а когда они закончатся курс снова может быть 37. По 37 купил, 3 месяца мариновал и по 37 сдал. Выгодно! При таких качелях даже 19% годовых смешные деньги.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:33

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Однозначно якщо кошти на рахунках, краще вільний доступ.
вот вам кейс, один мой друг в ноябре декабре понаоткрывал депозитов 200 "много много" (больше 10). А если бы слился по 39,40 можно было бы заработать гораздо больше. Но низя депо неразрывные, а когда они закончатся курс снова может быть 37. По 37 купил, 3 месяца мариновал и по 37 сдал. Выгодно! При таких качелях даже 19% годовых смешные деньги.
будь-який ризик збільшує прибуток більше ніж в 1.2 рази , але немає гарантій і строків повернення коштів, фінт Гонтарєвої по 42 і відсутність гривні коли пішло на мінус 3 гривні на день - запам'ятали. Заощадження 1991 це @@@
sens
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