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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:08

І рибку з'їсти, і ... )))

  vitaliiangel написав:
  sens написав:будь-який ризик збільшує прибуток більше ніж в 1.2 рази ,
как по мне максимальный риск сейчас как раз депозиты и овгз. Учитывая возможные блокировки счетов. Если чё их хозяев побреют первыми. Как брили не раз. лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.


-70коп за неполных 4 дня. есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)

Та і, взагалі (і ти якось щось схоже писав), що навіть, пох тих 2-3грн і сміливо можна брати і пА40 на всі, якщо знаєш на 99%, що в найближчий рік-два буде курс пА50-60 і нижче 50 вже не впаде :lol:

Але ж тут кожен хоче і на каруселі прокататись і/або на гривнедепо під 17-18-19% потримати :lol: - а вже потім/перед самим взлетом - запригнути в останній вагон! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:По 37 купил, 3 месяца мариновал и по 37 сдал. Выгодно! При таких качелях даже 19% годовых смешные деньги.
У Игоря Алексеевича другая математика, видал он эти карусели
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Успіх написав:Але ж тут кожен хоче і на каруселі прокататись і/або на гривнедепо під 17-18-19% потримати - а вже потім/перед самим взлетом - запригнути в останній вагон!

Не кожен, я вже багато прибутку недоотримав тримаючи 50% коштів в $ на ОВДП чи депозиті під 4-5%, 1/3 в $/Є під подушкою, і залишок в грн під 10% на "вільному" рахунку.
Гривню звів до нуля в чорну п'ятницю, але знову потрохи збирається...
Каруселі вже майже рік простоюють, хіба рідкісні невеликі "вдалі моменти" ловити...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:03

  Успіх написав:Але ж тут кожен хоче і на каруселі прокататись і/або на гривнедепо під 17-18-19% потримати - а вже потім/перед самим взлетом - запригнути в останній вагон!
выжать из дешевеющей гривны все соки.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:03

  vitaliiangel написав:лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.

все так, единственный момент - пик нужно еще и распознать, еще нужно на нем рискнуть слиться и успеть это сделать крупной суммой, а также потом нужно еще и понять когда дно и закупиться на нем, а также не перепутать пик с дном и наоборот)
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