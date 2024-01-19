|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:08
vitaliiangel написав: sens написав:
будь-який ризик збільшує прибуток більше ніж в 1.2 рази ,
как по мне максимальный риск сейчас как раз депозиты и овгз. Учитывая возможные блокировки счетов. Если чё их хозяев побреют первыми. Как брили не раз. лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.
-70коп за неполных 4 дня. есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
Та і, взагалі (і ти якось щось схоже писав), що навіть, пох тих 2-3грн і сміливо можна брати і пА40 на всі, якщо знаєш на 99%, що в найближчий рік-два буде курс пА50-60 і нижче 50 вже не впаде
Але ж тут кожен хоче і на каруселі прокататись і/або на гривнедепо під 17-18-19% потримати
- а вже потім/перед самим взлетом - запригнути в останній вагон!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5885
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:53
vitaliiangel написав:
По 37 купил, 3 месяца мариновал и по 37 сдал. Выгодно! При таких качелях даже 19% годовых смешные деньги.
У Игоря Алексеевича другая математика, видал он эти карусели
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2305
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:57
Успіх написав:
Але ж тут кожен хоче і на каруселі прокататись і/або на гривнедепо під 17-18-19% потримати - а вже потім/перед самим взлетом - запригнути в останній вагон!
Не кожен, я вже багато прибутку недоотримав тримаючи 50% коштів в $ на ОВДП чи депозиті під 4-5%, 1/3 в $/Є під подушкою, і залишок в грн під 10% на "вільному" рахунку.
Гривню звів до нуля в чорну п'ятницю, але знову потрохи збирається...
Каруселі вже майже рік простоюють, хіба рідкісні невеликі "вдалі моменти" ловити...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:03
Успіх написав:
Але ж тут кожен хоче і на каруселі прокататись і/або на гривнедепо під 17-18-19% потримати - а вже потім/перед самим взлетом - запригнути в останній вагон!
выжать из дешевеющей гривны все соки.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21769
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2360 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:03
vitaliiangel написав:
лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.
все так, единственный момент - пик нужно еще и распознать, еще нужно на нем рискнуть слиться и успеть это сделать крупной суммой, а также потом нужно еще и понять когда дно и закупиться на нем, а также не перепутать пик с дном и наоборот)
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:10
flex123 написав: vitaliiangel написав:
лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.
все так, единственный момент - пик нужно еще и распознать, еще нужно на нем рискнуть слиться и успеть это сделать крупной суммой, а также потом нужно еще и понять когда дно и закупиться на нем, а также не перепутать пик с дном и наоборот)
пик распознать легче чем дно, долго он не длится, у паникёров нет бесконечного количества гривны.
в пятницу 5.01 я договорился слить котлету по 39,45 но пока бегал по укргазам курс пошел вниз, в итоге в ту же пятницу в 16 я слился по 39,35 и через пару рабочих дней уже понимал, что это был январьский пик.
Дно можно распознать по наличию синих в кассе любого банка (кроме отбитых). На дне спрос на валюту минимальный.
Когда начинается рост, с валютой в кассах перебои, во первых придерживают чтобы продать подороже, во вторых паникёры всё что не придержали выгребают. 5.01 не работали даже старые добрые шоколадные отношения. То есть к моменту роста надо сидеть в наличной валюте, потому что безнал вам фиг отдадут.
asti написав:
Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30. А сегодня в Пивне по 38,00 тишина.
типа такого
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21769
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2360 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:41
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3853
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 957 раз.
- Подякували: 1949 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:45
vitaliiangel написав:
пик распознать легче чем дно, долго он не длится
А якщо так:
Дійшли до 39,50... впали на 10-15коп на 3-4дня... знову впали на 10-15коп на 3-4дня... тоді підросли на 10-15коп... через тиждень впали на 20-25коп... і через тиждень ріст по 50-80коп до 45))
І вже не падаємо нижче 44))
Як тобі таке, Ілон Маск?)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5885
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:53
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:55
Успіх написав: vitaliiangel написав:
пик распознать легче чем дно, долго он не длится
А якщо так:
Дійшли до 39,50... впали на 10-15коп на 3-4дня... знову впали на 10-15коп на 3-4дня... тоді підросли на 10-15коп... через тиждень впали на 20-25коп... і через тиждень ріст по 50-80коп до 45))
І вже не падаємо нижче 44))
Як тобі таке, Ілон Маск?)))
Это нервный рынок, когда спрос и предложение не сбалансировано, сейчас такого нет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21769
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2360 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: daap
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10008
|2133398
|
|