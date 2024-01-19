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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:59
vitaliiangel
А он когда то был сбалансированным? Все на спекуляции, в самом первом ее понимании, а не по уголовному кодексу СССР!
Мы сами же это и демонстрируем, а ждем что кто то не будет исползовать такой момент!
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Долар по 4 грн
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:02
Долар по 4 грн написав:vitaliiangel
Дно можно распознать по наличию синих в кассе любого банка
наличие синих есть еще зависит от желания кассира выдавать их, вот в аккорде за год только раз дали синие бу, остальное только всегда белые или 96, смахивает на коррумпированость отделения, синий для своих или обменок. Либо в обычные отделения везут мотлох.
Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими
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Krokodil
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:25
Krokodil написав: Долар по 4 грн написав:vitaliiangel
Дно можно распознать по наличию синих в кассе любого банка
наличие синих есть еще зависит от желания кассира выдавать их, вот в аккорде за год только раз дали синие бу, остальное только всегда белые или 96, смахивает на коррумпированость отделения, синий для своих или обменок. Либо в обычные отделения везут мотлох.
Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими
как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)
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flex123
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:28
flex123 написав: Krokodil написав:
Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими
как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)
Более того, по синим не не получится, потому, что синие только в "другом жирном", а не в любом жирном
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moveton
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:31
moveton написав: flex123 написав: Krokodil написав:
Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими
как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)
Более того, по синим не не получится, потому, что синие только в "другом жирном", а не в любом жирном
мне кстати вчера выдали в обычном отделении аккорда синие, правда часть 2009 год. но тем не менее, до этого там мне синие выдавали последний раз летом 2023, а потом только 96й
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flex123
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:38
flex123 написав:
как распознать "жирное"
по наявності біля відділення вулиці Борисоглібської )))
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daap
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