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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 592593594595>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:59

vitaliiangel А он когда то был сбалансированным? Все на спекуляции, в самом первом ее понимании, а не по уголовному кодексу СССР! :D Мы сами же это и демонстрируем, а ждем что кто то не будет исползовать такой момент!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:02

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Дно можно распознать по наличию синих в кассе любого банка

наличие синих есть еще зависит от желания кассира выдавать их, вот в аккорде за год только раз дали синие бу, остальное только всегда белые или 96, смахивает на коррумпированость отделения, синий для своих или обменок. Либо в обычные отделения везут мотлох.
Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:25

  Krokodil написав:
  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Дно можно распознать по наличию синих в кассе любого банка

наличие синих есть еще зависит от желания кассира выдавать их, вот в аккорде за год только раз дали синие бу, остальное только всегда белые или 96, смахивает на коррумпированость отделения, синий для своих или обменок. Либо в обычные отделения везут мотлох.
Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими

как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:28

  flex123 написав:
  Krokodil написав:Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими

как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)

Более того, по синим не не получится, потому, что синие только в "другом жирном", а не в любом жирном :D
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:31

  moveton написав:
  flex123 написав:
  Krokodil написав:Поехал в другое жирное отделение аккорда, дали сразу девственными синими

как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)

Более того, по синим не не получится, потому, что синие только в "другом жирном", а не в любом жирном :D

мне кстати вчера выдали в обычном отделении аккорда синие, правда часть 2009 год. но тем не менее, до этого там мне синие выдавали последний раз летом 2023, а потом только 96й
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flex123 написав:как распознать "жирное"


по наявності біля відділення вулиці Борисоглібської )))
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:08

  flex123 написав:как распознать "жирное" отделение?) (кроме наличия в нем синих)
по фигуре кассира ))
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:10

  flex123 написав:
  vitaliiangel написав:лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.

все так, единственный момент - пик нужно еще и распознать, еще нужно на нем рискнуть слиться и успеть это сделать крупной суммой, а также потом нужно еще и понять когда дно и закупиться на нем, а также не перепутать пик с дном и наоборот)

Це все якесь казіно.

Що насправді треба робити, то це
а) визначитись в якій валюті ви рахуєте активи, твердій чи красивій (тобто, в якій валюті вам комфортніше сидіти коли нічого не відбувається взагалі)
б) Шукати двоетапні операції, де ви міняєте свою валюту, і далі повертаєтесь у неї в той же день із прибутком. На кшталт "здав долар в обмінку долар дорого і відкупив у банку дешево і сижу собі далі в доларі".
Або навпаки, "купив долар дешево, здав дорожче і сижу собі далі в гривні".
Тоді буде прибуток. А все решта то казіно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:20

  sergey_sryvkin написав:
  flex123 написав:
  vitaliiangel написав:лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.

все так, единственный момент - пик нужно еще и распознать, еще нужно на нем рискнуть слиться и успеть это сделать крупной суммой, а также потом нужно еще и понять когда дно и закупиться на нем, а также не перепутать пик с дном и наоборот)

Це все якесь казіно.

Що насправді треба робити, то це
а) визначитись в якій валюті ви рахуєте активи, твердій чи красивій (тобто, в якій валюті вам комфортніше сидіти коли нічого не відбувається взагалі)
б) Шукати двоетапні операції, де ви міняєте свою валюту, і далі повертаєтесь у неї в той же день із прибутком. На кшталт "здав долар в обмінку долар дорого і відкупив у банку дешево і сижу собі далі в доларі".
Або навпаки, "купив долар дешево, здав дорожче і сижу собі далі в гривні".
Тоді буде прибуток. А все решта то казіно.

Так немає безкоштовного сиру . Ви маєте право, можливість, бажання - не завжди є знак рівності
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:39

  sergey_sryvkin написав:
  flex123 написав:
  vitaliiangel написав:лучше сидеть в валютном кэше и ждать нового пика. Даже если ждать надо долго, до полугода. 2-3 грн сразу же отбивают "период ожидания" на больших суммах. 10куе ни о чём. а 50-100куе самое оно.

все так, единственный момент - пик нужно еще и распознать, еще нужно на нем рискнуть слиться и успеть это сделать крупной суммой, а также потом нужно еще и понять когда дно и закупиться на нем, а также не перепутать пик с дном и наоборот)

Це все якесь казіно.

Що насправді треба робити, то це
а) визначитись в якій валюті ви рахуєте активи, твердій чи красивій (тобто, в якій валюті вам комфортніше сидіти коли нічого не відбувається взагалі)
б) Шукати двоетапні операції, де ви міняєте свою валюту, і далі повертаєтесь у неї в той же день із прибутком. На кшталт "здав долар в обмінку долар дорого і відкупив у банку дешево і сижу собі далі в доларі".
Або навпаки, "купив долар дешево, здав дорожче і сижу собі далі в гривні".
Тоді буде прибуток. А все решта то казіно.


согласен, но 1) длительность этапов может быть разной 2) этапов не обязательно должно быть только 2 3) валют и видов активов тоже может быть больше чем 2
flex123
 
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