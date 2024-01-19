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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:20
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Всё правильно, у меня др. математика. Скидываю всю валюту в грн., когда она идёт вверх и окрываю дело в грн. Летом см. по обстановке. Возможно покупаю у.е., а возможно и продолжаю дело до осени. В 23году, скинул валюту весной и держал грн. до конца октября. потом купил у.е и в декабре опять скинул по 38,4 и опять в грн. дело под 19% на 3 мес. Далее посмотрим. Но, думаю продлю до лета и там посмотрим на курс. мой курс на лето 37,20 не более.
Хотя в середине февраля будет скачок опять до 38,5 - 38,70 и там как всегда выскочат пару мудрецов с заявами, что И.А пролетел))
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:39
Кому интересно по Рада банк. Если в анкете стоит не работаем, то 400тыс в год, что бы не попасть под фин. Если стоит работаем, то там нормальные суммы, от 400тыс в мес и до неск. млн. грн. в год можно без фина. Можно обновить анкету, они не проверяют её, лучше поставить работаем с окладом 50 -100тыс.грн.
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