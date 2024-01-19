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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:51

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Proofy написав:У Игоря Алексеевича другая математика, видал он эти карусели
Всё правильно, у меня др. математика. Скидываю всю валюту в грн., когда она идёт вверх и открываю депозиты в грн. Летом см. по обстановке. Возможно покупаю у.е., а возможно и продолжаю дело до осени. В 23году, скинул валюту весной и держал грн. до конца октября. потом купил у.е и в декабре опять скинул по 38,4 и опять в грн. дело под 19% на 3 мес. Далее посмотрим. Но, думаю продлю до лета и там посмотрим на курс. мой курс на лето 37,20 не более.
Хотя в середине февраля будет скачок опять до 38,5 - 38,70 и там как всегда выскочат пару мудрецов с заявами, что И.А пролетел))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 січ, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:39

Кому интересно по Рада банк. Если в анкете стоит не работаем, то 400тыс в год, что бы не попасть под фин. Если стоит работаем, то там нормальные суммы, от 400тыс в мес и до неск. млн. грн. в год можно без фина. Можно обновить анкету, они не проверяют её, лучше поставить работаем с окладом 50 -100тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:У Игоря Алексеевича другая математика, видал он эти карусели
Всё правильно, у меня др. математика. Скидываю всю валюту в грн., когда она идёт вверх и открываю депозиты в грн. Летом см. по обстановке. Возможно покупаю у.е., а возможно и продолжаю дело до осени. В 23году, скинул валюту весной и держал грн. до конца октября. потом купил у.е и в декабре опять скинул по 38,4 и опять в грн. дело под 19% на 3 мес. Далее посмотрим. Но, думаю продлю до лета и там посмотрим на курс. мой курс на лето 37,20 не более.
Хотя в середине февраля будет скачок опять до 38,5 - 38,70 и там как всегда выскочат пару мудрецов с заявами, что И.А пролетел))

Нв чем базируется уверенность про скачок в середине февраля?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:33

  Investor_K написав:Нв чем базируется уверенность про скачок в середине февраля?
на жадности тех, кто может его сделать с целью налить за шиворот панекерам валюты подороже.
  Игорь Алексеевич написав:. А сегодня скинул дол. по 38,15.
15.01 обменки брали доллар по 38,75 вы 60 коп потеряли как минимум
а от пика 5.01 вообще 1,30грн. Минус депозита - никто не знает курс на момент его окончания. Если бы была уверенность что до осени курс будет 37,40 можно было бы поиграться. А так оно того не стоит.
viewtopic.php?p=5674652#p5674652
нунах такие стратегии на ровном месте деньги терять. депозит хорош когда стабильность. А у нас пороховая бочка. Народ настроен пессимистично, и в случае шухера, легко загонит курс за 40 за 3 дня.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:
  sens написав:будь-який ризик збільшує прибуток більше ніж в 1.2 рази ,
как по мне максимальный риск сейчас как раз депозиты и овгз.

-70коп за неполных 4 дня. есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)

Вряд-ли мы так низко опустимся, хотя всё в руках НБУ, может и до 36 продавить, вопрос - зачем?! На наличке скорее всего 38-38,05 было локальное дно сегодня - к вечеру подросли на 10 копеек на прием во всяком случае))
Посмотрим куда на выходных будем двигаться,
есть ощущение что будет лёгкий рост))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:00

  asti написав:вопрос - зачем?!
те кто имеют доступ к инсайду неплохо зарабатывают. Зачем отменили ограничение на продажу из кассы, а лимит онлайн обмена оставили? Чтобы банки на пике могли говорить карусельщикам "валюты нет" а сами шпарили её тоннами по курсу кассы. В кассе сенса откуда-то синие в любом количестве. Всё ж для людей.
vitaliiangel
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