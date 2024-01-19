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Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:20
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Всё правильно, у меня др. математика. Скидываю всю валюту в грн., когда она идёт вверх и открываю депозиты в грн. Летом см. по обстановке. Возможно покупаю у.е., а возможно и продолжаю дело до осени. В 23году, скинул валюту весной и держал грн. до конца октября. потом купил у.е и в декабре опять скинул по 38,4 и опять в грн. дело под 19% на 3 мес. Далее посмотрим. Но, думаю продлю до лета и там посмотрим на курс. мой курс на лето 37,20 не более.
Хотя в середине февраля будет скачок опять до 38,5 - 38,70 и там как всегда выскочат пару мудрецов с заявами, что И.А пролетел))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 січ, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:39
Кому интересно по Рада банк. Если в анкете стоит не работаем, то 400тыс в год, что бы не попасть под фин. Если стоит работаем, то там нормальные суммы, от 400тыс в мес и до неск. млн. грн. в год можно без фина. Можно обновить анкету, они не проверяют её, лучше поставить работаем с окладом 50 -100тыс.грн.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:51
Нв чем базируется уверенность про скачок в середине февраля?
Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:33
на жадности тех, кто может его сделать с целью налить за шиворот панекерам валюты подороже.
15.01 обменки брали доллар по 38,75 вы 60 коп потеряли как минимум
а от пика 5.01 вообще 1,30грн. Минус депозита - никто не знает курс на момент его окончания. Если бы была уверенность что до осени курс будет 37,40 можно было бы поиграться. А так оно того не стоит.
viewtopic.php?p=5674652#p5674652
нунах такие стратегии на ровном месте деньги терять. депозит хорош когда стабильность. А у нас пороховая бочка. Народ настроен пессимистично, и в случае шухера, легко загонит курс за 40 за 3 дня.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:56
Вряд-ли мы так низко опустимся, хотя всё в руках НБУ, может и до 36 продавить, вопрос - зачем?! На наличке скорее всего 38-38,05 было локальное дно сегодня - к вечеру подросли на 10 копеек на прием во всяком случае))
Посмотрим куда на выходных будем двигаться,
есть ощущение что будет лёгкий рост))
Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:00
те кто имеют доступ к инсайду неплохо зарабатывают. Зачем отменили ограничение на продажу из кассы, а лимит онлайн обмена оставили? Чтобы банки на пике могли говорить карусельщикам "валюты нет" а сами шпарили её тоннами по курсу кассы. В кассе сенса откуда-то синие в любом количестве. Всё ж для людей.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:36
Я думаю лимит в онлайне оставили потому что онлайн обмен доступен всегда и всем, а касса продает только по наличию))
Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:44
а если еще шире смотреть, когда курс растёт касса ничего не продает, а когда пик и падает насыпает вёдрами. Что при прошлых ограничениях было проблематично. Какое то лобби продавило это решение и теперь курсы обменок зависят от наличия валюты в кассах. Что дает основание думать "дефициты" начала января станут регулярными.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:14
ввели налог на сверхприбыль банков, следовательно должна быть возможность банкам эту сверхприбыль зарабатывать, а государству это тоже будет выгодно с точки зрения наполнения бюджета.
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