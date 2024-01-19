Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:20

Proofy написав: У Игоря Алексеевича другая математика, видал он эти карусели У Игоря Алексеевича другая математика, видал он эти карусели

Всё правильно, у меня др. математика. Скидываю всю валюту в грн., когда она идёт вверх и открываю депозиты в грн. Летом см. по обстановке. Возможно покупаю у.е., а возможно и продолжаю дело до осени. В 23году, скинул валюту весной и держал грн. до конца октября. потом купил у.е и в декабре опять скинул по 38,4 и опять в грн. дело под 19% на 3 мес. Далее посмотрим. Но, думаю продлю до лета и там посмотрим на курс. мой курс на лето 37,20 не более.Хотя в середине февраля будет скачок опять до 38,5 - 38,70 и там как всегда выскочат пару мудрецов с заявами, что И.А пролетел))