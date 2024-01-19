Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:16

vitaliiangel написав: asti написав: Я думаю лимит в онлайне оставили потому что онлайн обмен доступен всегда и всем, а касса продает только по наличию)) Я думаю лимит в онлайне оставили потому что онлайн обмен доступен всегда и всем, а касса продает только по наличию)) а если еще шире смотреть, когда курс растёт касса ничего не продает, а когда пик и падает насыпает вёдрами. Что при прошлых ограничениях было проблематично. Какое то лобби продавило это решение и теперь курсы обменок зависят от наличия валюты в кассах. Что дает основание думать "дефициты" начала января станут регулярными. а если еще шире смотреть, когда курс растёт касса ничего не продает, а когда пик и падает насыпает вёдрами. Что при прошлых ограничениях было проблематично. Какое то лобби продавило это решение и теперь курсы обменок зависят от наличия валюты в кассах. Что дает основание думать "дефициты" начала января станут регулярными.

Я думаю вы начинаете строить какие то конспирологические теории. Аккорд у нас (в Кропе) практически всегда продавал синий бакс - всю осень и зиму. При мне женщина с сумочкой Christian Dior (не путать с бабами в стеганых куртках) покупала 27 декабря 10 синим по 38,45, я купил в тот же день в Эксиме 2600 по 38,05, а на следующий день мне в Эксиме продали только на семидневку по 38,40, а аккорд по прежнему продавал, правда уже дороже, а в пятницу 29-го в том же Аккорде стояла очередь за синим уже по 39,45, а в Авале ни в среду ни в пятницу не было доллара в продаже, а в ПУМБе был... А после 3-го числа и до 15-го у нас в Аккорде вообще не было никакого доллара ни белого ни синего, ни на продажу ни на выдачу, а в Пивденном был - сначала 96, а потом синий безлимитно по 39,30, а потом тоже безлимитно по 39,15, а потом с лимитом по 39 по 1000 в руки, а сегодня по 38 синий без лимитов и тишина...