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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:16
vitaliiangel написав: asti написав:
Я думаю лимит в онлайне оставили потому что онлайн обмен доступен всегда и всем, а касса продает только по наличию))
а если еще шире смотреть, когда курс растёт касса ничего не продает, а когда пик и падает насыпает вёдрами. Что при прошлых ограничениях было проблематично. Какое то лобби продавило это решение и теперь курсы обменок зависят от наличия валюты в кассах. Что дает основание думать "дефициты" начала января станут регулярными.
Я думаю вы начинаете строить какие то конспирологические теории. Аккорд у нас (в Кропе) практически всегда продавал синий бакс - всю осень и зиму. При мне женщина с сумочкой Christian Dior (не путать с бабами в стеганых куртках) покупала 27 декабря 10 синим по 38,45, я купил в тот же день в Эксиме 2600 по 38,05, а на следующий день мне в Эксиме продали только на семидневку по 38,40, а аккорд по прежнему продавал, правда уже дороже, а в пятницу 29-го в том же Аккорде стояла очередь за синим уже по 39,45, а в Авале ни в среду ни в пятницу не было доллара в продаже, а в ПУМБе был... А после 3-го числа и до 15-го у нас в Аккорде вообще не было никакого доллара ни белого ни синего, ни на продажу ни на выдачу, а в Пивденном был - сначала 96, а потом синий безлимитно по 39,30, а потом тоже безлимитно по 39,15, а потом с лимитом по 39 по 1000 в руки, а сегодня по 38 синий без лимитов и тишина...
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:31
Игорь Алексеевич написав:
Кому интересно по Рада банк. Если в анкете стоит не работаем, то 400тыс в год
, что бы не попасть под фин. Если стоит работаем, то там нормальные суммы, от 400тыс в мес и до неск. млн. грн. в год можно без фина. Можно обновить анкету, они не проверяют её, лучше поставить работаем с окладом 50 -100тыс.грн.
Якщо запросять довідку , то вуси - лапи - хвіст ?)
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:42
asti написав:
Я думаю вы начинаете строить какие то конспирологические теории.
у меня есть знакомая кассир в укргазбанке, когда мне нужен синий она звонит есть - приходи. 3.01 я купил 1300 попросил позвонить, 4.01 она сказала начальница запретила выдавать и продавать валюту. В идее на льва толстого 5.01 вообще отказались брать заказ на валюту.
после прохождения пика 5.01 банки попустило и примерно 8.01 валюта появилась более-менее у всех в т.ч. в Идее на Минской и в десятке других банков (в сенсе даже синие). Как такое бывает и какая конспирология, очевидные вещи. Когда растёт придерживают, на пике и когда падает продают без ограничений.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:50
vitaliiangel написав:
Как такое бывает и какая конспирология, очевидные вещи. Когда растёт придерживают, на пике и когда падает продают без ограничений.
Вариант, что рост подстёгивает панический спрос и банки не успевают подвозить бумагу и поэтому выдают не всем желающим, считаем полным бредом?
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moveton
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:54
moveton написав: vitaliiangel написав:
Как такое бывает и какая конспирология, очевидные вещи. Когда растёт придерживают, на пике и когда падает продают без ограничений.
Вариант, что рост подстёгивает панический спрос и банки не успевают подвозить бумагу и поэтому выдают не всем желающим, считаем полным бредом?
а в ночь на 8.01 св. Николай дружно всем валюту привёз? Может и не успевают, но я склонен считать что придерживают, чтобы продать подороже.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 00:03
vitaliiangel написав: moveton написав:
Вариант, что рост подстёгивает панический спрос и банки не успевают подвозить бумагу и поэтому выдают не всем желающим, считаем полным бредом?
а в ночь на 8.01 св. Николай дружно всем валюту привёз? Может и не успевают, но я склонен считать что придерживают, чтобы продать подороже.
Ночь - это в смысле между пятницей и понедельником? Не вижу такого уж удивительного, что таки подвезли очередной вагон и раскидали по банкам. Также не кажется удивительным, что в рождественский период перед НГ, когда Европа и США дружно в загуле, с подвозом бумаги была некоторая заминка, которая ещё через неделю рассосалась. Тут скорее удивительно, что возник повышенный спрос внутри страны. Ведь все знают, что к Рождеству-НГ курс падает потому, что пересичные массово сдают валютные заначки, дабы отпраздновать.
А вот дружный сговор, что до восьмого придерживаем, а потом массово раздаём, почему-то кажется сомнительным. Но да ладно, пусть этот сговор будет очевидно единственным возможным вариантом. Тут спорить не о чем.
Востаннє редагувалось moveton
в Суб 20 січ, 2024 00:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 00:09
moveton написав:
Но да ладно, пусть этот сговор будет очевидно единственным возможным вариантом. Тут спорить не о чем.
слишком жирное совпадение до 5.01 вырвать у кого либо валюту было за гранью возможного, а 8.01 бери не хочу, даже синие в сенсе (которые я там ранее никогда не видел). Разве жадности нужен сговор, посмотрели что перестало расти и давай дружно продавать, не ждать же курса 38?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 00:11
moveton написав: vitaliiangel написав:
Как такое бывает и какая конспирология, очевидные вещи. Когда растёт придерживают, на пике и когда падает продают без ограничений.
Вариант, что рост подстёгивает панический спрос и банки не успевают подвозить бумагу и поэтому выдают не всем желающим, считаем полным бредом?
Я тоже так думаю, перед новым годом был ажиотаж - валюту просто выметали! При мне мужик в А-банке забрал последние 4000 евро по 43,30, оставалось только 70 совсем ветхих. Поэтому да, перед новым годом всё вымели, а завезли только 9 числа так как видимо Америка/Европа пребывали в праздничном режиме. Плюс к этому 2 числа был серьезный обстрел Украины))
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Додано: Суб 20 січ, 2024 00:13
vitaliiangel написав: moveton написав:
Но да ладно, пусть этот сговор будет очевидно единственным возможным вариантом. Тут спорить не о чем.
слишком жирное совпадение до 5.01 вырвать у кого либо валюту было за гранью возможного, а 8.01 бери не хочу, даже синие в сенсе (которые я там ранее никогда не видел). Разве жадности нужен сговор, посмотрели что перестало расти и давай дружно продавать, не ждать же курса 38?
Мне в Сенсе 5-го продали 500 синих и 600 белыми, Укргазбанк выдал 1300+600 продал белым 2006 год по 38,80 кажется - были тут же сданы по 39, 30...
Востаннє редагувалось asti
в Суб 20 січ, 2024 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 00:14
asti написав:
Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
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