|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:15
vitaliiangel написав: asti написав:
Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
38,80 кажется, если мне не изменяет память))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3693
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:19
vitaliiangel написав:
слишком жирное совпадение до 5.01 вырвать у кого либо валюту было за гранью возможного, а 8.01 бери не хочу, даже синие в сенсе (которые я там ранее никогда не видел).
Так, чисто для справки: 2го и 3го забирал депо в Тазике. Синими. Без заказа. И даже депо закончилось не ровно в эти числа, а несколько раньше. Приват тоже на той неделе мне в трёх отделениях (перебирал в разные дни) был готов выдать пайку, но уже только мотлохом (что тоже невозможно, ведь паникёры всё разобрали). Сенс мне в приличных количествах выдаёт исключительно синими уже минимум полгода. Но я не против жить в невозможном мире.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4079
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:21
asti написав: vitaliiangel написав: asti написав:
Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
38,80 кажется, если мне не изменяет память))
Да, потом я ещё докупил у них 840 на карту по этому же курсу и 1300 поменял в онлайне по 38,55, а на следующей неделе снял с карты 2600 синим в основном и снова сдал по 39,45 если я не ошибаюсь))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3693
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:25
moveton написав:
2го и 3го забирал депо в Тазике. Синими. Без заказа.
5.01 тас на лыбедской сказал валюта только под заказ.
moveton написав:
Сенс мне в приличных количествах выдаёт исключительно синими уже минимум полгода.
сенс мне выдал синие впервые с лета. Спрашиваю у кассира в отделении на льва толстого какой у них % синих, говорит не более 20.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21786
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:59
asti написав: vitaliiangel написав: asti написав:
Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
38,80 кажется, если мне не изменяет память))
где вы такие курсы берете? 7го в моно конвертировал 38.45 и то считал дорого
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2309
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 січ, 2024 01:01
moveton написав: vitaliiangel написав:
слишком жирное совпадение до 5.01 вырвать у кого либо валюту было за гранью возможного, а 8.01 бери не хочу, даже синие в сенсе (которые я там ранее никогда не видел).
Так, чисто для справки: 2го и 3го забирал депо в Тазике. Синими
. Без заказа. И даже депо закончилось не ровно в эти числа, а несколько раньше. Приват тоже на той неделе мне в трёх отделениях (перебирал в разные дни) был готов выдать пайку, но уже только мотлохом (что тоже невозможно, ведь паникёры всё разобрали). Сенс мне в приличных количествах выдаёт исключительно синими
уже минимум полгода. Но я не против жить в невозможном мире.
Счастливый человек
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2309
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 січ, 2024 11:34
moveton Вчера в ТАСе забрал синими, номера по порядку! Правда звонил в среду заказывал, спросил про цвет, менеджер сказала как повезет, инкасация что привезет!
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10008
|2134429
|
|