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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:15

  vitaliiangel написав:
  asti написав:Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
38,80 кажется, если мне не изменяет память))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:19

  vitaliiangel написав:слишком жирное совпадение до 5.01 вырвать у кого либо валюту было за гранью возможного, а 8.01 бери не хочу, даже синие в сенсе (которые я там ранее никогда не видел).

Так, чисто для справки: 2го и 3го забирал депо в Тазике. Синими. Без заказа. И даже депо закончилось не ровно в эти числа, а несколько раньше. Приват тоже на той неделе мне в трёх отделениях (перебирал в разные дни) был готов выдать пайку, но уже только мотлохом (что тоже невозможно, ведь паникёры всё разобрали). Сенс мне в приличных количествах выдаёт исключительно синими уже минимум полгода. Но я не против жить в невозможном мире.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:21

  asti написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
38,80 кажется, если мне не изменяет память))
Да, потом я ещё докупил у них 840 на карту по этому же курсу и 1300 поменял в онлайне по 38,55, а на следующей неделе снял с карты 2600 синим в основном и снова сдал по 39,45 если я не ошибаюсь))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:25

  moveton написав:2го и 3го забирал депо в Тазике. Синими. Без заказа.
5.01 тас на лыбедской сказал валюта только под заказ.
  moveton написав:Сенс мне в приличных количествах выдаёт исключительно синими уже минимум полгода.
сенс мне выдал синие впервые с лета. Спрашиваю у кассира в отделении на льва толстого какой у них % синих, говорит не более 20.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:59

  asti написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:Мне в Сенсе 5-го продали 1000 синих...
почём если не секрет?
38,80 кажется, если мне не изменяет память))
где вы такие курсы берете? 7го в моно конвертировал 38.45 и то считал дорого
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 01:01

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:слишком жирное совпадение до 5.01 вырвать у кого либо валюту было за гранью возможного, а 8.01 бери не хочу, даже синие в сенсе (которые я там ранее никогда не видел).

Так, чисто для справки: 2го и 3го забирал депо в Тазике. Синими. Без заказа. И даже депо закончилось не ровно в эти числа, а несколько раньше. Приват тоже на той неделе мне в трёх отделениях (перебирал в разные дни) был готов выдать пайку, но уже только мотлохом (что тоже невозможно, ведь паникёры всё разобрали). Сенс мне в приличных количествах выдаёт исключительно синими уже минимум полгода. Но я не против жить в невозможном мире.
Счастливый человек :?
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:34

moveton Вчера в ТАСе забрал синими, номера по порядку! Правда звонил в среду заказывал, спросил про цвет, менеджер сказала как повезет, инкасация что привезет!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

неужели даже тас стал баловать и решил замызганный и потертый мотлох не привозить?
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 08:25

  kuzmich написав:неужели даже тас стал баловать и решил замызганный и потертый мотлох не привозить?

Як на вихідних це питання розкривається чи ви питаєте де в якому місті у якому відділенні вам видадуть з рахунку чи продадуть емісійними коштами ?)
sens
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  #<1 ... 594595596597
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