RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 598599600601>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 23:43

  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

Что ожидается 31 марта?
flex123
 
Повідомлень: 224
З нами з: 10.12.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:40

  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

У меня)) Продаю их.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7616
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:03

  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

КімЧенІн,гарантований?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15490
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:32

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:30

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
:shock: 50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла" :?


видать показанный доход с недвиги слишком мал.
mephala
 
Повідомлень: 8900
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:30

  Proofy написав:Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.

Ждемс
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9513
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:29

  flex123 написав:
  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

Что ожидается 31 марта?

нужно сформировать новое правительство и передать власть парламенту
давать баксы людям без полномочий не станут
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 24.10.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:30

  sens написав:
  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

КімЧенІн,гарантований?

гарантирует Конституция Украины
https://blog.liga.net/user/vkarpuntsov/article/51774
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 24.10.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:38

  nekefer написав:
  sens написав:
  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

КімЧенІн,гарантований?

гарантирует Конституция Украины
https://blog.liga.net/user/vkarpuntsov/article/51774

Це не доказ,лише ПРИПУЩЕННЯ!!! Немає в статті доказів про зміну курсу валюти в нашій державі на окремий період часу.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15490
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:42

  Investor_K написав:
  Proofy написав:Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.

Ждемс

Зарано. Немає імпульсів для "хАтелЬОк"
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15490
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 598599600601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
10010 2138652
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 20:54
alex lem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2762)
22.01.2024 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.