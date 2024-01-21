Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 січ, 2024 23:43
nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
Что ожидается 31 марта?
flex123
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Додано: Пон 22 січ, 2024 00:40
nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
У меня)) Продаю их.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:03
nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
КімЧенІн,гарантований?
sens
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:32
Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.
Proofy
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:30
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят,
уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том
какими суммами вы обладаете,
сколько у вас недвижимости,
есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили
мой потолок 50 тыс в месяц
. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла"
видать показанный доход с недвиги слишком мал.
mephala
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:30
Proofy написав:
Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.
Ждемс
Investor_K
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:29
flex123 написав: nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
Что ожидается 31 марта?
нужно сформировать новое правительство и передать власть парламенту
давать баксы людям без полномочий не станут
nekefer
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:30
sens написав: nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
КімЧенІн,гарантований?
гарантирует Конституция Украины
https://blog.liga.net/user/vkarpuntsov/article/51774
nekefer
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:38
Це не доказ,лише ПРИПУЩЕННЯ!!! Немає в статті доказів про зміну курсу валюти в нашій державі на окремий період часу.
sens
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:42
Investor_K написав: Proofy написав:
Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.
Ждемс
Зарано. Немає імпульсів для "хАтелЬОк"
sens
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