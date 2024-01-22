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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:30

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
:shock: 50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла" :?


видать показанный доход с недвиги слишком мал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:30

  Proofy написав:Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.

Ждемс
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:42

  Investor_K написав:
  Proofy написав:Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.

Ждемс

Зарано. Немає імпульсів для "хАтелЬОк"
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:45

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
:shock: 50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла" :?


видать показанный доход с недвиги слишком мал.
наявність нерухомості і дохід з неї,які підтверджуються документально це не однакові речі. Я можу мати десяток авто які передаю в оренду за 4000 грн на тиждень кожну, не всі авто зараз працюють,але в місяць пару сотень тисяч прибутку є. Ось тільки як показати цей прибуток і буде розцінено банком як постійний прибуток для оцінювання ризиків по клієнту
sens
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Пон 22 січ, 2024 13:38
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