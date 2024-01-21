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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:45

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
в Киеве есть немецкий Прокредит. Вы им отправляете документы онлайн, потом вам звонят, уточняют по анкете, задают прямые вопросы о том какими суммами вы обладаете, сколько у вас недвижимости, есть ли кредиты в других банках. И только тогда открывают счёт, выражая этим согласие вас обслуживать. Меня честно предупредили мой потолок 50 тыс в месяц. Если я попробую завести 51 тыс их (вероятно) уже заблокируют.
:shock: 50 тыс... - почти бомж
т.е. недвига никак не "помогла" :?


видать показанный доход с недвиги слишком мал.
наявність нерухомості і дохід з неї,які підтверджуються документально це не однакові речі. Я можу мати десяток авто які передаю в оренду за 4000 грн на тиждень кожну, не всі авто зараз працюють,але в місяць пару сотень тисяч прибутку є. Ось тільки як показати цей прибуток і буде розцінено банком як постійний прибуток для оцінювання ризиків по клієнту
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:49

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Proofy написав:Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.

Ждемс

Зарано. Немає імпульсів для "хАтелЬОк"

продолжаем ползти вниз. 38 не дно. ждём не характерные для зимы 37-37,40
  Proofy написав:Опять странным образом пошло расходиться банковский курс с обменкой.
Хладнокровно ждем снижения для конверта.
на дне разницы банк-обменка не будет, потому что ничего не мешает обменкам или их клиентам купить валюту в банке. А когда рост мешает её отсутствие. Поэтому сползаем медленно, растём быстро.

на мб спрэд 4 коп. чуть больше 0,1%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:01

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:на дне разницы банк-обменка не будет, потому что ничего не мешает обменкам или их клиентам купить валюту в банке. А когда рост мешает её отсутствие. Поэтому сползаем медленно, растём быстро.
Просто непонятное было ожидание черного рынка, шли на соединение курсов с банковскими, но в конце недели сдвинулись вверх. На основе этого товарищ Асти заявил, что дно пройдено.

  vitaliiangel написав:ждём не характерные для зимы 37-37,40

интересно, дойдем ли на наличке до этих курсов.
38.4 отгрузил синего по случайному совпадению.
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 22 січ, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:04

  Proofy написав:но в конце недели сдвинулись вверх. На основе этого товарищ Асти заявил, что дно пройдено.
на выходных в обменках нет банковской валютной подпитки, поэтому они немного поднимают курс, чтобы им охотнее несли валюту. Лучше недозаработать 10 коп, чем сидеть без валюты торгуя милыми улыбками. Есть 2й вариант, на выходных банки не работают поэтому конкуренция меньше и можно себе позволить похулиганить.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:38

  vitaliiangel написав:
  Proofy написав:но в конце недели сдвинулись вверх. На основе этого товарищ Асти заявил, что дно пройдено.
на выходных в обменках нет банковской валютной подпитки, поэтому они немного поднимают курс, чтобы им охотнее несли валюту. Лучше недозаработать 10 коп, чем сидеть без валюты торгуя милыми улыбками. Есть 2й вариант, на выходных банки не работают поэтому конкуренция меньше и можно себе позволить похулиганить.

Для гнучкості курсу необхідно запровадити роботу банків 7 днів на тиждень?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:21

  sens написав:Для гнучкості курсу необхідно запровадити роботу банків 7 днів на тиждень?)
надо убрать нбу с его интервенциями. Мы ж все понимаем, что курс рукотворный? Уберите интервенции и опустите учётную ставку до каких вершин долетим? Не то что б я этого желаю, с исскуственной почкой каждый герой, а без неё? Рынка нет и обсуждать нечего. Кроме следующего дефицита и нового задёрга вверх. Которых будет немало. Логика нбу понятна - ударить по рукам спекулянтов. И кое кому наверное досталось.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 січ, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:26

  Proofy написав:Просто непонятное было ожидание черного рынка, шли на соединение курсов с банковскими, но в конце недели сдвинулись вверх.

возможно был фиксинг на психологическом уровне 38. тоже фиксанулся по 38, перед этим правда слившись по 38,2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:33

Всё идёт по графику. Курс на конец января в обменниках 38,00-38,20. Февраль ближе 16 числу немного кочнёт на недельку и увидим 38,50 - 38,70, а далее только вниз. остановка летом 37,10 - 37,50
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:44

  Игорь Алексеевич написав:Всё идёт по графику. Курс на конец января в обменниках 38,00-38,20. Февраль ближе 16 числу немного кочнёт на недельку и увидим 38,50 - 38,70, а далее только вниз. остановка летом 37,10 - 37,50

Прямо битва экстрасенсов. Юрий vs Игорь. И не факт, что они оба неправы.
Investor_K
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