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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:03

bems654556 Для стратегічного розуміння ситуації щодо перспектив курсу з горизонтом хоча б у 6−12 місяців залишаються принциповими новини щодо обсягів міжнародної фінансової допомоги, що виділяється Україні, на 2024 рік. Поки що, на жаль, остаточної конкретики ні щодо США, ні щодо ЄС — основних центрів фінансування — немає. Це психологічно відіграє проти нацвалюти. Хоча, за окремими сигналами від наших західних партнерів, можна розраховувати на те, що питання буде закрите позитивно для України. Тобто певний оптимізм у цьому питанні у наших посадовців та ринку присутній.

Оце прогноз експерта. Більше припущення бо "якщо...якщо...якщо..", так що більше буде співпадіння ніж висновку по результату курсів!
Всі гадають! :roll:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:26

  Долар по 4 грн написав:Поки що, на жаль, остаточної конкретики ні щодо США, ні щодо ЄС — основних центрів фінансування — немає. Це психологічно відіграє проти нацвалюти.
немного поспорю. Так далеко наш валютный рынок не мыслит. Льют интервенции - укрепляемся, не льют - растём. Валютный рынок проще, чем математика в 1м классе. Будут ли лить в 2024? скорее всего да. И дело не только в спекулях, к курсу привязана стоимость войны. Если гривну уронить, стоимость войны для бюджета вырастет и тогда придется включать станок, что в свою очередь демотивирует военных, гиперинфляция, воевать за фантики никто не захочет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:05

200К - піхоті/штурмовикам, 100К - арті, 50К - поза зоною БД!

  vitaliiangel написав:Если гривну уронить, стоимость войны для бюджета вырастет и тогда придется включать станок, что в свою очередь демотивирует военных, гиперинфляция, воевать за фантики никто не захочет.
Та й зараз не є вагон бажаючих))
Тут, або треба ще піднімати зарплати/премії, або...
Або завершувати нах ту війну...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Прямо битва экстрасенсов. Юрий vs Игорь. И не факт, что они оба неправы.
Я уже давал прогнозы в марте 23г., когда скинул дол. и перешёл в грн. дело до осени. И что писали мне....???. Модер даже несколько раз блокировал меня, за то что я писал про курс 38, но не 40 и 50 к зиме. А летом вообще курс был 37,20. Типа сейчас ситуация будет др.... Если она и будет, то тогда не грн. не дол. уже наврядли кому то нужны будут. А пока что, особых потрясений у нас до выборов в США не будет. Война перейдёт в режим ожидания.... с переменными успехами на поле боя то одной, то др. стороны. Денег дадут 100%, пока что Европа в этом году даёт на порядок больше, чем в прошлом и перекрывает до весны поступления от Америки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:26

  Успіх написав:Та й зараз не є вагон бажаючих))
Тут, або треба ще піднімати зарплати/премії, або...
Або завершувати нах ту війну...

А сильно ли в контексте добавления добровольцев поможет поднимать выплаты? У меня такое подозрение, что практически все оставшиеся предпочитают быть бедными, но более предсказуемо живыми. Разве что до такой степени, чтобы нанять какой-нить иностранный наёмный легион.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:31

Первый месяц войны. Пошли 90% добровольцы и далее забирали людей в основном из сёл или ПГТ, но они и не против были воевать и зарабатывать, т.к. на местах работы не было и до войны. Сейчас призывают тех, кто и тогда не хотел воевать, а сейчас тем более. Насильно призывать и читать мораль, что такое Родина?. Думаю толку 000% А тем более мотивировать деньгами?. Думаю те кто не хочет воевать, то они и так не плохо зарабатывают и под любым предлогом не захотят идти в окопы. Какой выход????
Мотивировать деньгами - можно, но не просто учебка и в окопы. Войны должны быть профи, а значит нужно обучать не месяц, а проходить все тесты и обучение минимум 6 мес и более. А так иногда показывают мужиков 55 и более лет. Но какой из него современный воин. У нас ведь не 41 год и не те технологии с саблями на танки, как было тогда у ворошилова.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:54

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:А так иногда показывают мужиков 55 и более лет. Но какой из него современный воин. У нас ведь не 41 год и не те технологии с саблями на танки, как было тогда у ворошилова.


Тут в обычной жизни не каждый мужик 40+ шарит норм в компах, а сейчас компы/планшеты используют на 0. Не говоря уже про базовые знания английского)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:14

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Andrey2512 написав:Тут в обычной жизни не каждый мужик 40+ шарит норм в компах, а сейчас компы/планшеты используют на 0. Не говоря уже про базовые знания английского)
Полностью с Вами согласен. Т.к. у нас население меньше раши, то мы должны побеждать на поле боя не в рукопашном бою с лопатой в руках, а более современными военными технологиями и оружием дальнего действия. В ближнем бою - это люди спец. назначения, которые умеют спокойно владеть как навыками рукопашного боя, так и всеми видами оружием для ближнего боя, но не с пузом мужик за 50, который ранее только и мог бочками пить пиво. А вояка с него сейчас - 0%КПД
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:43

  bems654556 написав:А де Юрій 61 з його "курс на північ" з понеділка?
Юра запустил дезу и ушел в подполье
Proofy
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