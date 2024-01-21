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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:36
бОльшая часть киевских обменок светит 38,05 . Вчера еще кое кто брал по 38,20. Прыгнули вниз еще на 15 коп. Мой прогноз дна тот же 37-37,40 от 19 января 2024
vitaliiangel написав:
есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
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vitaliiangel
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