RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:36

бОльшая часть киевских обменок светит 38,05 . Вчера еще кое кто брал по 38,20. Прыгнули вниз еще на 15 коп. Мой прогноз дна тот же 37-37,40 от 19 января 2024
  vitaliiangel написав:есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21800
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:45

по старой традиции крупный девал должен идти после небольшого укрепления. Чтобы паникёры дешевеющего доллара слились в ужасе вдруг он снова будет па 37?!!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21800
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:по старой традиции крупный девал должен идти после небольшого укрепления. Чтобы паникёры дешевеющего доллара слились в ужасе вдруг он снова будет па 37?!!
А ще страшніше по 34 :)
Zochan
 
Повідомлень: 963
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 600601602603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
10010 2139170
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 20:54
alex lem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.