|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:36
бОльшая часть киевских обменок светит 38,05 . Вчера еще кое кто брал по 38,20. Прыгнули вниз еще на 15 коп. Мой прогноз дна тот же 37-37,40 от 19 января 2024
vitaliiangel написав:
есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21803
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 11:57
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 12:45
по старой традиции крупный девал должен идти после небольшого укрепления. Чтобы паникёры дешевеющего доллара слились в ужасе вдруг он снова будет па 37?!!
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21803
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 12:52
vitaliiangel написав:по старой традиции крупный девал должен идти после небольшого укрепления. Чтобы паникёры дешевеющего доллара слились в ужасе вдруг он снова будет па 37?!!
А ще страшніше по 34
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:44
Долар по 4 грн написав:
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2328
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:47
Всё идёт строго по графику. Курс на конец января в обменниках 38,00-38,20. Далее можно закупится по 38,00 и сдать по 38,5 в интервале 15 - 25 февраля. А далее кто не успел, тот до осени будет сидеть с дол., т.к. сдавать по 37,20 - 37,50 рука не поднимется. Бумажку синию тогда лучше завернуть в фольгу, что бы плесенью не покрылась до декабря 24г.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7621
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:48
Proofy написав: Долар по 4 грн написав:
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Спорт тоже даёт 10
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7621
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:58
Долар по 4 грн написав:
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
В кращому випадку можна тримати або вільний депозит або 7 днів , не більше 250000 грн і головне щоб був онлайн депозит та онлайн купівлі.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15498
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:59
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав: Долар по 4 грн написав:
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Спорт тоже даёт 10
Від 2'до 10% , так щоб потім в один клік , якщо готівка взагалі без додаткових рухів
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15498
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:26
Proofy
Спортбанк, рюкзак. Кошти рухаються, закриваю кредитну лінію в ТАС!
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн
в Вів 23 січ, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10010
|2139347
|
|