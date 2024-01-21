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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 601602603604>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:36

бОльшая часть киевских обменок светит 38,05 . Вчера еще кое кто брал по 38,20. Прыгнули вниз еще на 15 коп. Мой прогноз дна тот же 37-37,40 от 19 января 2024
  vitaliiangel написав:есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:45

по старой традиции крупный девал должен идти после небольшого укрепления. Чтобы паникёры дешевеющего доллара слились в ужасе вдруг он снова будет па 37?!!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:по старой традиции крупный девал должен идти после небольшого укрепления. Чтобы паникёры дешевеющего доллара слились в ужасе вдруг он снова будет па 37?!!
А ще страшніше по 34 :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:44

  Долар по 4 грн написав:Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:47

Всё идёт строго по графику. Курс на конец января в обменниках 38,00-38,20. Далее можно закупится по 38,00 и сдать по 38,5 в интервале 15 - 25 февраля. А далее кто не успел, тот до осени будет сидеть с дол., т.к. сдавать по 37,20 - 37,50 рука не поднимется. Бумажку синию тогда лучше завернуть в фольгу, что бы плесенью не покрылась до декабря 24г. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:48

  Proofy написав:
  Долар по 4 грн написав:Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Спорт тоже даёт 10
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:58

  Долар по 4 грн написав:Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)

В кращому випадку можна тримати або вільний депозит або 7 днів , не більше 250000 грн і головне щоб був онлайн депозит та онлайн купівлі.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:59

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:
  Долар по 4 грн написав:Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Спорт тоже даёт 10

Від 2'до 10% , так щоб потім в один клік , якщо готівка взагалі без додаткових рухів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:26

Proofy Спортбанк, рюкзак. Кошти рухаються, закриваю кредитну лінію в ТАС! :lol:
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Вів 23 січ, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Долар по 4 грн
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