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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:58
Долар по 4 грн написав:
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
В кращому випадку можна тримати або вільний депозит або 7 днів , не більше 250000 грн і головне щоб був онлайн депозит та онлайн купівлі.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 13:59
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав: Долар по 4 грн написав:
Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Спорт тоже даёт 10
Від 2'до 10% , так щоб потім в один клік , якщо готівка взагалі без додаткових рухів
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:26
Proofy
Спортбанк, рюкзак. Кошти рухаються, закриваю кредитну лінію в ТАС!
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн
в Вів 23 січ, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:28
11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.
Якщо штати виділять то вряд чи курс піде вгору...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 10:25
какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит
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Proofy
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:00
Proofy написав:
какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит
Комісія на всю суму вийде 1200 грн. Хіба що за свої відкриття і поповнення кожен місяць на 50к
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