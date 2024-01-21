В кращому випадку можна тримати або вільний депозит або 7 днів , не більше 250000 грн і головне щоб був онлайн депозит та онлайн купівлі.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:58
В кращому випадку можна тримати або вільний депозит або 7 днів , не більше 250000 грн і головне щоб був онлайн депозит та онлайн купівлі.
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:59
Від 2'до 10% , так щоб потім в один клік , якщо готівка взагалі без додаткових рухів
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:26
Proofy Спортбанк, рюкзак. Кошти рухаються, закриваю кредитну лінію в ТАС!
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Вів 23 січ, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2024 08:28
11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.
Якщо штати виділять то вряд чи курс піде вгору...
Додано: Сер 24 січ, 2024 10:25
Re: Клуб 200К - Теребеньки
какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит
Додано: Сер 24 січ, 2024 11:00
Додано: Чет 25 січ, 2024 00:32
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
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