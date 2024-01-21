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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:58

  Долар по 4 грн написав:Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)

В кращому випадку можна тримати або вільний депозит або 7 днів , не більше 250000 грн і головне щоб був онлайн депозит та онлайн купівлі.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:59

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:
  Долар по 4 грн написав:Я поки що на грн депо, половину під 10% з доступом "хоч зараз", другу частину під більші відсотки на місяць, поки що так! Чистий прибуток дозволяє начистити туфлі, покласти у коробочку і хай собі стоять у теплі!:-)
кто даёт 10, Изя?
Спорт тоже даёт 10

Від 2'до 10% , так щоб потім в один клік , якщо готівка взагалі без додаткових рухів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:26

Proofy Спортбанк, рюкзак. Кошти рухаються, закриваю кредитну лінію в ТАС! :lol:
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Вів 23 січ, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:26

sens Саме так! :!: :wink:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:28

11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

Якщо штати виділять то вряд чи курс піде вгору...
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:25

Re: Клуб 200К - Теребеньки

какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 11:00

  Proofy написав:какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит

Комісія на всю суму вийде 1200 грн. Хіба що за свої відкриття і поповнення кожен місяць на 50к
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 00:32

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 01:25

  Proofy написав:Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
тем временем никто не верит в чорный рынок и не запускает карусель. Хай чорный рынок сам покрутится.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 01:30

валюта в банках уже начала пропадать опять или еще есть?
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