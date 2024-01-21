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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 09:26

flex123 В ТАСі вчора забирав, всі синіми по порядку! Так що мабудь не пропала 8) :D
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:37

  Proofy написав:Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем. :P

Все это звучит оптимистично, возможно летом так и будет. В целом, загран помощи много не будет - горки еще впереди.
Proofy
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