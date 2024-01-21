RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 09:26

flex123 В ТАСі вчора забирав, всі синіми по порядку! Так що мабудь не пропала 8) :D
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:37

  Proofy написав:Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7627
З нами з: 13.09.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем. :P

Все это звучит оптимистично, возможно летом так и будет. В целом, загран помощи много не будет - горки еще впереди.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:34

  Proofy написав:Все это звучит оптимистично, возможно летом так и будет. В целом, загран помощи много не будет - горки еще впереди.
и чем громче её хоронят, тем выше будет горка.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21832
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем. :P

Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15513
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:10

  sens написав:
  Proofy написав:какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит

Комісія на всю суму вийде 1200 грн. Хіба що за свої відкриття і поповнення кожен місяць на 50к
Звонил на горячую линию, мутно как-то там, за депозит 500 грн говорят за покупку на межбанке приплатить. По лимиту 50 тыс от пакета зависит.
В БИС позвонил, курс хороший 37.7, но там комиссия снятия с карты 1%, на депо пол процента комиссия.
Глобус курс 37.6, замануха.
Все эти интересные курсы становятся неинтересны из-за комиссий.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 602603604605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10010 2141511
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 19:54
alex lem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4858)
25.01.2024 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.