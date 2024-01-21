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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 10:37
Proofy написав:
Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:25
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем.
Все это звучит оптимистично, возможно летом так и будет. В целом, загран помощи много не будет - горки еще впереди.
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Proofy
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:34
Proofy написав:
Все это звучит оптимистично, возможно летом так и будет. В целом, загран помощи много не будет - горки еще впереди.
и чем громче её хоронят, тем выше будет горка.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 25 січ, 2024 12:09
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем.
Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
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sens
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Додано: Чет 25 січ, 2024 12:10
sens написав: Proofy написав:
какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит
Комісія на всю суму вийде 1200 грн. Хіба що за свої відкриття і поповнення кожен місяць на 50к
Звонил на горячую линию, мутно как-то там, за депозит 500 грн говорят за покупку на межбанке приплатить. По лимиту 50 тыс от пакета зависит.
В БИС позвонил, курс хороший 37.7, но там комиссия снятия с карты 1%, на депо пол процента комиссия.
Глобус курс 37.6, замануха.
Все эти интересные курсы становятся неинтересны из-за комиссий.
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Proofy
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:18
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем.
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Гороховський те саме перед війною розповідав.
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ukr0014959
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:25
Proofy написав: sens написав: Proofy написав:
какие особенности конверта в Укрэксиме? комисс 0.5 в табличке стоит
Комісія на всю суму вийде 1200 грн. Хіба що за свої відкриття і поповнення кожен місяць на 50к
Звонил на горячую линию, мутно как-то там, за депозит 500 грн говорят за покупку на межбанке приплатить. По лимиту 50 тыс от пакета зависит.
В БИС позвонил, курс хороший 37.7, но там комиссия снятия с карты 1%, на депо пол процента комиссия.
Глобус курс 37.6, замануха.
Все эти интересные курсы становятся неинтересны из-за комиссий.
А в БиС через 14 денний депо хіба не можна вийти?
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:41
Підкажіть, в банку Грант можна уникнути комісії 1% (для 50к), може депозит місячний беруть?
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daap
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Додано: Чет 25 січ, 2024 14:32
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Карусель остановилась, никто ничего не пишет.
Тем временем черный рынок не верит в укрепление гривны и поднял немного курс.
Она уже потеряла смазку окончательно. Сегодня НБУ пересмотрит учётную ставку. Поэтому ещё есть время для грн. дело. Летом откупитесь максимум по 37,5. Банки играть в 50 коп. уже не будут, максимум обменка - банк 10коп. И то надо сидеть под обменником с 10штуками зелени, следить за меж.банком и бегом потом по банкам за 30мин. Здесь надо быть уже марафонцем.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%
Переглянув так би мовити
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