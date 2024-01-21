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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ukr0014959 написав:Гороховський те саме перед війною розповідав.
У нас уже война 2 года и ждуны всё ждут и пишут про курс 50+
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 13.09.09
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1
  #<1 ... 603604605606
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