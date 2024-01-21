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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2024 15:46
ukr0014959 написав:
Гороховський те саме перед війною розповідав.
У нас уже война 2 года и ждуны всё ждут и пишут про курс 50+
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:48
sens написав:
Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
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