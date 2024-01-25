RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 604605606607>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ukr0014959 написав:Гороховський те саме перед війною розповідав.
У нас уже война 2 года и ждуны всё ждут и пишут про курс 50+
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 13.09.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 13.09.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:14

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.

В Харькове?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9514
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:30

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:В Харькове?
У вас как у др., что курс будет 50 - уже второй год одно и тоже.. Конечно будет и 50 и 100, но когда?
У нас что только Харьков?. Кто работает в бизнесе, то он рассматривает не только Украину. Я не раз писал про Болгарию 55тыс. можно купить на побережье под ключь, с ремонтом и техникой - смарт квартира прибл. 35-40кв.м и сдавать май - август 700-1200евро в мес.. Некоторые без моз..., типа так нельзя выехать и как сдавать? Во первых сдавать за рубежом можно дистанционно, выбрать управляющего и т.д. Сразу вопрос, так это дорого и что буду получать? А то что эта недвига в 20году стоила 25тыс, а сейчас 55тыс и более, то не понимают..., что такое вложение в активы..((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 13.09.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:20году стоила 25тыс, а сейчас 55тыс и более, то не понимают..


Из-за наплыва украинцев?))
Andrey2512
 
Повідомлень: 762
З нами з: 04.04.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:44

Игорь Алексеевич Было просто на бумаге да забыли про овраги! :lol: Не все так просто!
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:45

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:20году стоила 25тыс, а сейчас 55тыс и более, то не понимают..


Из-за наплыва украинцев?))
Раша покупает тоже.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 13.09.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:45

Игорь Алексеевич Да, а потом и гражданство получить можно и легально выехать по болгарскому паспорту! 8) :D
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:47

  Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич Да, а потом и гражданство получить можно и легально выехать по болгарскому паспорту! 8) :D
Гражданство уже потом, а вот приезжать можно. Тема сохранения сегодня денег, а гражд. и т.д. все решаемо, но это др. ветка.
Румыния на побережье тоже цены такие же. Там с оформл. паспорта проще.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 13.09.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:49

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.

В січні не відкривали? Вважаєте що депозит у грн краще??
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15521
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 604605606607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: brazhny, IGNAT, moveton, tarasum і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10012 2141733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2024 16:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11103)
25.01.2024 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.