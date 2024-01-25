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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2024 15:46
ukr0014959 написав:
Гороховський те саме перед війною розповідав.
У нас уже война 2 года и ждуны всё ждут и пишут про курс 50+
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:48
sens написав:
Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:14
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
В Харькове?
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Investor_K
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:30
Investor_K написав:
В Харькове?
У вас как у др., что курс будет 50 - уже второй год одно и тоже.. Конечно будет и 50 и 100, но когда?
У нас что только Харьков?. Кто работает в бизнесе, то он рассматривает не только Украину. Я не раз писал про Болгарию 55тыс. можно купить на побережье под ключь, с ремонтом и техникой - смарт квартира прибл. 35-40кв.м и сдавать май - август 700-1200евро в мес.. Некоторые без моз..., типа так нельзя выехать и как сдавать? Во первых сдавать за рубежом можно дистанционно, выбрать управляющего и т.д. Сразу вопрос, так это дорого и что буду получать? А то что эта недвига в 20году стоила 25тыс, а сейчас 55тыс и более, то не понимают..., что такое вложение в активы..((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:41
Игорь Алексеевич написав:
20году стоила 25тыс, а сейчас 55тыс и более, то не понимают..
Из-за наплыва украинцев?))
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Andrey2512
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:44
Игорь Алексеевич
Было просто на бумаге да забыли про овраги!
Не все так просто!
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:45
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
20году стоила 25тыс, а сейчас 55тыс и более, то не понимают..
Из-за наплыва украинцев?))
Раша покупает тоже.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:47
Гражданство уже потом, а вот приезжать можно. Тема сохранения сегодня денег, а гражд. и т.д. все решаемо, но это др. ветка.
Румыния на побережье тоже цены такие же. Там с оформл. паспорта проще.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:49
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
В січні не відкривали? Вважаєте що депозит у грн краще??
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sens
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Чет 25 січ, 2024 16:57
sens
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