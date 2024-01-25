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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2024 16:51
sens написав:
В січні не відкривали? Вважаєте що депозит у грн краще??
Я открывал в декабре. В январе пока отдыхаю, хотя сейчас планирую парочку открыть в грн. на 3 мес. но там суммы малые, что бы не попасть под фин.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:52
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.
В Харькове?
На якій мові питаєте - на українській мові Харків . Нерухомість на сході дешевше ніж на заході. Ризики однакові. На півдні постійно в нові будинки Кадора долітають або уламки іранських дронів або не розірвані частини від КімЧенІн рокет.
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sens
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:55
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
В січні не відкривали? Вважаєте що депозит у грн краще??
Я открывал в декабре. В январе пока отдыхаю, хотя сейчас планирую парочку открыть в грн. на 3 мес. но там суммы малые, что бы не попасть под фин.
ОВДП які в цьому році закінчуються не розглядаєте як для збільшення гривневих збереженнь якщо валюта і курс вважаєте стабільними ?
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sens
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Чет 25 січ, 2024 16:57
sens