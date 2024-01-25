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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:51

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:В січні не відкривали? Вважаєте що депозит у грн краще??
Я открывал в декабре. В январе пока отдыхаю, хотя сейчас планирую парочку открыть в грн. на 3 мес. но там суммы малые, что бы не попасть под фин.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:52

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Які банки в цьому місяці на 200к ви купили ?
Я уже в 200 не играю. Если есть лишние, то я в грн. дело. А вообще если есть большая сумма, то в недвигу.

В Харькове?

На якій мові питаєте - на українській мові Харків . Нерухомість на сході дешевше ніж на заході. Ризики однакові. На півдні постійно в нові будинки Кадора долітають або уламки іранських дронів або не розірвані частини від КімЧенІн рокет.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:55

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:В січні не відкривали? Вважаєте що депозит у грн краще??
Я открывал в декабре. В январе пока отдыхаю, хотя сейчас планирую парочку открыть в грн. на 3 мес. но там суммы малые, что бы не попасть под фин.

ОВДП які в цьому році закінчуються не розглядаєте як для збільшення гривневих збереженнь якщо валюта і курс вважаєте стабільними ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:07

  sens написав:
  Investor_K написав:В Харькове?

На якій мові питаєте - на українській мові Харків . Нерухомість на сході дешевше ніж на заході. Ризики однакові. На півдні постійно в нові будинки Кадора долітають або уламки іранських дронів або не розірвані частини від КімЧенІн рокет.
где вы увидели одинаковые риски. Откройте новости и сравните. Крайний прилет что принес в Харьков. С Одессой может и одинаковы, обобщать не стоит.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:08

  Игорь Алексеевич написав:
  ukr0014959 написав:Гороховський те саме перед війною розповідав.
У нас уже война 2 года и ждуны всё ждут и пишут про курс 50+
это феномен Украины, в первую очередь за счёт помощи, но на зелёном заборе все равно спокойнее
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:10

  flex123 написав:валюта в банках уже начала пропадать опять или еще есть?
сейчас самое время собирать сливки, карусель остановилась, банки синим выдают, 3 банка уже посетил
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:05

  Proofy написав:
  flex123 написав:валюта в банках уже начала пропадать опять или еще есть?
сейчас самое время собирать сливки, карусель остановилась, банки синим выдают, 3 банка уже посетил

ощад не прислал смску что больше 25000грн/мес больше не поменяет? а если так поступят остальные? карусель все?
nekefer
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