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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2024 20:09
общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно
как и кому объяснить что в 3х банках каждый месяц уже полгода я таскаю одни и те же 50000 грн ради "наживы" в 50коп с доллара? они думают что я коррупционер отмываю 150 000 грн в мес или уже пости миллион за полгода преступных денег, алеЁ я нищеброд за что мне теперь жить
не на работу же идти
Востаннє редагувалось nekefer
в Чет 25 січ, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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nekefer
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:09
А как из этого вытекает "не поменяет"? Тут написано только, что банк нужно предупредить, что сумма поступлений будет больше, чтобы он не волновался. Правда, предупреждение в Ощаде организовано довольно самобытно. Пару дней назад пробовал это сделать звонком на их горячку:
- У вас поступления в месяц выше 25к?
- Пока нет. Я на будущее хочу предупредить.
- Раз пока нет, то ничего менять не надо.
На этом я с предупреждением забил.
nekefer написав:
общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно
Вероятно, но НБУ эту точку зрения держит в секрете и от банков совсем этого не требует.
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moveton
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:12
nekefer написав:
общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно
как и кому объяснить что в 3х банках каждый месяц уже полгода я таскаю одни и те же 50000 грн ради "наживы" в 50коп с доллара? они думают что я коррупционер отмываю 150 000 грн в мес или уже пости миллион за полгода преступных денег, алеЁ я нищеброд за что мне теперь жить
не на работу же идти
А що поганого у тому, щоб працювати?
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Investor_K
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
Investor_K написав:
А що поганого у тому, щоб працювати?
зараз у ланцюгу працювати зайва ланка ТЦК
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:21
moveton написав:
На этом я с предупреждением забил.
да будем верить в лучшее
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nekefer
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