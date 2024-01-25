Додано: Чет 25 січ, 2024 20:09

nekefer написав: moveton написав: Чем мотивирует? Недостаток денег в банке? Чем мотивирует? Недостаток денег в банке?

https://www.oschadbank.ua/actualization

nekefer написав: общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно

А как из этого вытекает "не поменяет"? Тут написано только, что банк нужно предупредить, что сумма поступлений будет больше, чтобы он не волновался. Правда, предупреждение в Ощаде организовано довольно самобытно. Пару дней назад пробовал это сделать звонком на их горячку:- У вас поступления в месяц выше 25к?- Пока нет. Я на будущее хочу предупредить.- Раз пока нет, то ничего менять не надо.На этом я с предупреждением забил.Вероятно, но НБУ эту точку зрения держит в секрете и от банков совсем этого не требует.