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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:09

Re: Клуб 200К - Теребеньки

общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно

как и кому объяснить что в 3х банках каждый месяц уже полгода я таскаю одни и те же 50000 грн ради "наживы" в 50коп с доллара? они думают что я коррупционер отмываю 150 000 грн в мес или уже пости миллион за полгода преступных денег, алеЁ я нищеброд за что мне теперь жить :lol: не на работу же идти
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 25 січ, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:09

  nekefer написав:
  moveton написав:Чем мотивирует? Недостаток денег в банке?

https://www.oschadbank.ua/actualization

А как из этого вытекает "не поменяет"? Тут написано только, что банк нужно предупредить, что сумма поступлений будет больше, чтобы он не волновался. Правда, предупреждение в Ощаде организовано довольно самобытно. Пару дней назад пробовал это сделать звонком на их горячку:
- У вас поступления в месяц выше 25к?
- Пока нет. Я на будущее хочу предупредить.
- Раз пока нет, то ничего менять не надо.
На этом я с предупреждением забил.

  nekefer написав:общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно

Вероятно, но НБУ эту точку зрения держит в секрете и от банков совсем этого не требует.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:12

  nekefer написав:общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно

как и кому объяснить что в 3х банках каждый месяц уже полгода я таскаю одни и те же 50000 грн ради "наживы" в 50коп с доллара? они думают что я коррупционер отмываю 150 000 грн в мес или уже пости миллион за полгода преступных денег, алеЁ я нищеброд за что мне теперь жить :lol: не на работу же идти

А що поганого у тому, щоб працювати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:А що поганого у тому, щоб працювати?

зараз у ланцюгу працювати зайва ланка ТЦК
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:21

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  moveton написав:На этом я с предупреждением забил.

да будем верить в лучшее
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:23

  Goodman написав:
  Investor_K написав:А що поганого у тому, щоб працювати?

зараз у ланцюгу працювати зайва ланка ТЦК

т.е. вначале банк заблокирует 50000 на карте, потом пока будешь 2 месяца оправдываться еще и эти конфискуют совсем, приплыли :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:28

  nekefer написав:
  moveton написав:На этом я с предупреждением забил.

да будем верить в лучшее

А смс подтверждение никто не делал ? Мне пришло смс, я указал,что объем надходжень буде 50К и усе- повідомили що запит прийнято в обробку.
На вимогу НБУ необхідно повідомляти банк про макс.обсяг надходжень на місяць. Якщо Ваші надходження виходять за межі раніше вказаного діапазону 0 - 25 000 грн, актуалізуйте інформацію: телефонуйте 0800210800 чи відправте SMS на номер 8052 з текстом «Надходження ХХ» (де ХХ макс.обсяг надходжень за міс.)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:25

  nekefer написав:т.е. вначале банк заблокирует ##### на карте
логично и проще простого,
и естьмнение™ что так сделают всей ЦА
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:23

  Investor_K написав:
  nekefer написав:общем с точки зрения НБУ карту можно пополнять в рамках ваших подтвержденных доходов, а если больше банк должен выполнять полицейские функции, а им это нафик не интересно

как и кому объяснить что в 3х банках каждый месяц уже полгода я таскаю одни и те же 50000 грн ради "наживы" в 50коп с доллара? они думают что я коррупционер отмываю 150 000 грн в мес или уже пости миллион за полгода преступных денег, алеЁ я нищеброд за что мне теперь жить :lol: не на работу же идти

А що поганого у тому, щоб працювати?

Щоб піти на роботу колезі зараз треба ,,зайти,, у ТЦК. ,,Поновити данні,, і отримати безкоштовну екскурсію на коксохім в Авдієвку. Або ще куди де найбільше втрат. Чи в АТБ не треба відмітка з тцк ? :wink:
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