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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:24

пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29

  vitaliiangel написав:пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
так они продают 37.9 онлайн. Где такие курсы?
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:29

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
так они продают 37.9 онлайн. Где такие курсы?

https://bank.com.ua/ru
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:14

Re: Клуб 200К - Теребеньки

обменки на выходные снова отросли в ситуации неопределенности. 38.4 сдать новый можно кто рассчитывает, что хуже не будет.
Proofy
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